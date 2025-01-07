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На севере Сахалина перекрыты дороги

Виной всему – ухудшение погоды. Как сообщили в областном министерстве транспорта и дорожного хозяйства, перекрыты для движения всех видов транспорта участки в Тымовском и Ногликском районах – с 539 по 697 км (с. Адо-Тымово — с. Вал). Там метель и плохая видимость.

Прекращено движение межмуниципальных автобусов по маршрутам№ 530 Оха – Ноглики и № 531 Поронайск – Ноглики.

Областное агентство по делам ГО, борьбы с чрезвычайными ситуациями и пожарной безопасности сообщает, 8 января на территории Углегорского, Томаринского, Долинского, Невельского, Холмского районов прогнозируется снег (3-6 мм), местами сильный (7-19 мм), ветер на побережьях 21-26 м/с, на побережьях метель.

На территории Северо-Курильского района прогнозируется днем сильный снег (7-19 мм) метель, ветер 27-32 м/с.

Эдуард Самойлов.

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