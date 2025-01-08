На севере Сахалина закрыли проезд по междугородним дорогам

Перекрыт участок в 140 километров.

Это отрезок трассы Южно-Сахалинск — Оха с 436 по 576 км (с. Онор Смирныховского района — с. Вал Ногликского), сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства области.Проезд закрыт для всех видов транспорта.

Непогода также прервала движение пассажирского транспорта в Углегорском районе. – между райцентром и селом Орлово (0 — 26 км), аэропортом Шахтерск и селом Бошняково (0 — 68 км). На дорогах сильный снег, ветер, видимость менее 5 метров, местами — нулевая.

Владимир Павлов.