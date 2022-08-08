На северных Курилах откроют серф-лагерь

В Северо-Курильске стартует проект по развитию классического серфинга в России. Команда из 16 человек научится серфингу и примет участие в съемках документального фильма, который расскажет об уникальном месте жителям страны. Наставниками проекта стали чемпион России по серфингу Дмитрий Илясов и телеведущая Елена Летучая.

Образовательный серф-лагерь «Серфинг. Кино. Курилы» является инициативой молодежи и направлен на развитие классического серфинга на северных Курилах. Организаторы верят, что проект будет способствовать увеличению туристического потока и, как следствие, развитию туристской инфраструктуры территории.

Чемпион России по серфингу Дмитрий Илясов проведет теоретические и практические занятия серфингом, которые смогут посетить все желающие жители г. Северо-Курильска. Также в программе запланированы лекции об истории северных Курил и экологичной культуре серфинга, посещение популярных туристических локаций, творческие мастер-классы с членами команды и наставниками проекта в области съемки видеоконтента.

В команду проекта уже вошли представители молодежи Северо-Курильска, Перми, Барнаула, Сочи, Чебоксар, Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России. Члены команды имеют большой опыт реализации федеральных молодежных проектов, в том числе, на территории Сахалинской области.

По итогам проекта будет создан документальный фильм о серфинге на Курильских островах, который будет опубликован в официальной группе проекта ВКонтакте.

Образовательный серф-лагерь на северных Курилах «Серфинг. Кино. Курилы» является победителем Всероссийского конкурса молодежных проектов среди физических лиц Росмолодежи и реализуется при поддержке Агентства по делам молодежи Сахалинской области, администрации Северо-Курильского городского округа, Российской федерации серфинга, программы «Больше, чем путешествие».

Ирина ШИМКО.