На Шикотан пришло первое судно со сжиженным природным газом для первой в России двутопливной Малокурильской электростанции

Предстоит испытать генератор с использованием нового экологичного топлива.

Без преувеличения это историческое событие для всей области, рассказали в региональном отделении «Единой России».

Сама электростанция отечественного производства. Вся цепочка – от производства сжиженного газа на мощностях «Газпром гелий сервис» в Приморье до доставки и использования на Шикотане построена на отечественных технологиях и силами российских компаний. Это не только вопрос энергобезопасности, но и реальное улучшение качества жизни курильчан, основа для социально-экономического развития островов.

Антон СМОЛЯКОВ.