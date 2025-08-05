На Шумшу к 18 августа установят бронзовый монумент в честь 80-летия советского десанта

На днях в Москве в литейной мастерской Российское военно-историческое общество презентовало четырёхметровый монумент молодого скульп­тора Маргариты Фоминой. Он будет установлен на Шумшу по случаю 80-летия Курильской десантной операции. Планируется, что бронзовый монумент четырёхметровой высоты в перспективе станет частью большого мемориала.

По замыслу автора, в основе произведения – образы советских героев Николая Вилкова и Петра Ильичёва. 18 августа 1945 года они повторили подвиг Александра Матросова – закрыли своими телами японские амбразуры. Таким образом были спасены жизни сослуживцев, взята стратегическая высота 171, над которой водрузили победное Красное Знамя. Николай Вилков и Пётр Ильичёв были удостоены звания Героя Советского Союза посмертно.

Помимо этого, проводится ремонт на маяке Курбатова, расположенном на одно­имённом мысе в самой северной точке Шумшу. Своё название мыс и маяк получили в 1946 – 1947 годах в честь героя Курильской десантной операции майора Александра Николаевича Курбатова. Будучи начальником химслужбы 101-й стрелковой дивизии, 18 августа 1945-го он возглавил группу по уничтожению вражеского дота, мешавшего высадке советского десанта.

Дот был взорван. Курбатов получил ранение, но продолжал командовать операцией. В итоге в плен было взято 70 солдат противника. В дальнейшем, прикрывая отход своей группы, Курбатов погиб. За свой подвиг майор награждён орденом Красного Знамени.

Ранее на месте, где находится маяк Курбатова, располагался самый северный маяк Японской империи, носивший название Кокутан-заки, 1938-го года постройки.

Строительство советского маяка было начато в 1954-м силами строительного управления Тихоокеанского флота. Вступил в строй этот маячный объект в ноябре 1956 года.