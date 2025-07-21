На Шумшу обнаружели останки еще одного бойца, погибшего в бою за освобождение острова

На Шумшу продолжается работа международной поисковой экспедиции «По следам Курильского десанта». Ещё одну важную находку — останки красноармейца в траншее у подножия горы Северной — обнаружил руководитель поискового отряда Финансового университета при правительстве Российской Федерации Александр Орлов.

— Нашли ещё одного бойца в 30 метрах от того, которого нашли вчера. Работаем сейчас на щуп, потому что здесь с глубинным металлоискателем ходить очень сложно — много проволоки. Будем надеяться, что нам повезёт и дальше, — поделился Александр Орлов.

К сожалению, установить личность героя не удалось: никаких подписанных личных вещей, которые могли бы помочь в опознании, рядом не обнаружено, за исключением безымянного перочинного ножа.

Благоприятные погодные условия вновь позволяют продолжать эксгумационные работы. Участники экспедиции продолжают поисковые работы в указанных локациях.

Ранее неподалёку от Мемориального комплекса в честь воинов-освободителей поисковики Удмуртской республиканской молодёжной общественной организации «Долг» обнаружили останки красноармейца. Здесь же найдены патроны от ППШ, личные вещи бойца: подписанный котелок с ложкой и эмалированная кружка, бритва, сапёрная лопатка. Теперь предстоит работа с архивными данными для уточнения судьбы погибшего воина.

Организаторами международной экспедиции «По следам Курильского десанта» выступают Общероссийское общественное движение «Поисковое движение России» и региональное отделение при поддержке администрации Президента России, сахалинского и камчатского правительств, министерства РФ по делам гражданской обороны и минобороны.

Людмила ПЕТРОВА.