На Шумшу отправилась экспедиция «По следам Курильского десанта»

Поисковики сосредоточат свои усилия в северной части острова, включая район горы Северной, где шли наиболее ожесточённые бои.

Основная цель – найти останки погибших воинов Курильского десанта и захоронить их с воинскими почестями. Точное число погибших советских воинов до сих пор неизвестно. Это крупнейшая по масштабу работа, проводимая на острове.

Накануне на остров вертолётами были доставлены первые 30 участников из общей группы около 100 добровольцев со всей России. Они приступили к обустройству лагеря, оснащённого всем необходимым для проживания.

– Шумшу напоминает, какой ценой далась победа над милитаристской Японией. Все заряжены на работу, у каждого есть опыт в разных экспедициях, в том числе в местах боёв Дальневосточного фронта. Поэтому нас не пугают условия, в которых придётся находиться, – поделилась Маргарита Морозова, участница экспедиции из Москвы.

Ещё до начала основной экспедиции сахалинские поисковики провели разведывательные работы. Уже обнаружены личные вещи военнослужащих, элементы обмундирования и образцы вооружения. В частности, найдены остатки японского миномёта калибром 320 мм. Эти находки могут помочь установить личности погибших.

Результаты экспедиции будут подведены 18 августа 2025 года на торжественных мероприятиях, посвящённых 80-летию высадки советских десантников на Шумшу.

Ольга АНДРЕЕВА.