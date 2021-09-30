На солнечной поляночке. В южно-сахалинском парке культуры и отдыха имени Ю. А. Гагарина появилась замечательная аллея

Три десятка молоденьких рябин, сибирских кедров, саженцев необыкновенной мелколистной ольхи, яблонь и других деревьев 27 сентября появилось на солнечной полянке близ музыкального фонтана.

В их посадке поучаствовали глава региона Валерий Лимаренко, председатель Дальневосточного банка Сбербанка РФ Андрей Черкашин и заместитель полпреда президента РФ в ДФО Григорий Куранов, работники парка и волонтеры из числа работников Сбербанка.

Александр Паршин, представитель питомника компании «Зеленстрой», вкратце рассказал о видовом составе и особенностях саженцев.

– Они районированы, выращены на сахалинской земле в специальных контейнерах, так что не пострадали при пересадке. Мы с мастерами парка постарались подобрать всесезонный ассортимент: кедры сибирские, уже плодоносящие, декоративные ивы, рябинки, ольху. Мне особенно нравится необычная для наших краев береза бумажная.

Очень красивое дерево с ярко-белым стволом, прямо как у писателя Шукшина… Есть яблоньки декоративные, плоды которых покрыты воском, как бусы. Есть клены. Все они подготовились к зимовке, высажены вместе с большими комами земли, поэтому не будут болеть.

Как объяснили организаторы, Сбербанк организовал эту акцию в рамках масштабной экологической программы «Сбереги планету». При этом Сбербанк традиционно участвует в благоустройстве города.

Валерий Лимаренко, прежде чем взяться за лопату, обратил внимание собравшихся на роскошный музыкальный фонтан, в вечернее время он поражает посетителей световыми шоу:

– Музыкальный фонтан – тоже совместный проект со Сбербанком. Думаю, это хорошая традиция.

Андрей Черкашин сообщил, что подобная акция – шестая в этом году на Сахалине. Ранее посадили сирени на «Горном воздухе», рябины в разных местах города и сакуры у областного краеведческого музея.

– Это наш небольшой вклад в благоустройство города. А вообще в рамках большой программы в ближайшие несколько лет хотим посадить миллион деревьев по всей России. Зачем это нужно Сбербанку? Чтобы сохранять природу, сокращать «углеродный след» и чтобы наши работники, делающие это от души, стали еще более сплоченной командой.

По словам Черкашина, доброе дело обязательно продолжится и в следующем году.

Виктор Калюжный, директор парка, рассказал, что место для новой аллеи у фонтана выбрано не случайно. Оно очень посещаемое. Здесь нашлось небольшое свободное пространство. Старые, больные и поваленные стихией деревья удалили и посадили красивые молодые.

Еще не менее сотни деревьев будет высажено ближе к выходу из парка к Алтайскому переулку. Около 30 – 40 деревьев уже посажено.

В северо-восточной части со времен тайфуна «Филлис» была заболоченная местность, имевшая неприглядный вид. Проложили дренажную систему, появились две красивые полянки. А чуть подальше вскоре появится «Новая Голландия» с буйством многолетних трав и арт-объектами. Это будет невероятно красивая цветочная зона.

Другую такую организовали у Верхнего озера – с розарием и небольшим водоемом, в котором растут красивые водяные лилии.

Владимир ЯРОСЛАВЦЕВ.

Справка

Светомузыкальный фонтан в парке заработал в сентябре 2019 года. Его открытие городские власти приурочили к 137-летию островной столицы. Фонтанный ансамбль диаметром 24 метра, в нем 248 динамических струй, создающих различные композиции… Словом, объект высокотехнологичный. Тогда же были благоустроены аллея, ведущая к фонтану, и сквер имени Святого Иннокентия.