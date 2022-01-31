На старте «малой посевной»

Во второй-третьей декаде февраля у дачников начнутся первые хлопоты о будущем урожае.

Так что пора проверить семена на всхожесть. По 10 зернышек каждой овощной культуры разложите между слоями влажной ткани и поместите ближе к батарее, где температура плюс 20 – 25 градусов. Если из десяти семян взойдут три-четыре, это укажет на низкую 30 – 40-процентную всхожесть. Придется приобрести свежий посадочный материал.

Агрофирмы «Гавриш», «Ильинична», «Седек», «Русский огород» и другие обычно продают качественные и обработанные семена. Они в облатке голубого, розового, зеленого цветов. Закаливать их нет необходимости, в отличие от необработанных семян томатов и баклажанов. Последние следует в течение 12 дней держать по 12 часов в холодильнике под морозильной камерой, а затем – по 12 часов при комнатной температуре. Закалка повысит устойчивость растений к болезням и холодам, да и всходы появятся раньше и будут жизнестойкими.

В домашних условиях тоже можно обработать посевной материал, если 20 минут подержать его в растворе 1 г марганцовки на стакан воды. Затем семена надо промыть в проточной воде, высушить и посеять.

Проверьте, достаточно ли у вас плошек для проращивания семян. Если их мало, приобретите для рассады торфоперегнойные стаканчики. В них хорошо развивается и сохраняется корневая система растений.

Перед посевом пролейте землю слабым раствором марганцовки. А завершив работу, плошки, помещенные в целлофановые пакеты, поставьте поближе к батарее. С появлением всходов понемногу приоткрывайте пакеты, чтобы растения не полегли от перепада температур. Через сутки всходы адаптируются, и плошки можно будет поставить ближе к свету. Чтобы растения не вытянулись, постепенно снижайте комнатную температуру, проветривая помещение. Для ночного досвечивания всходов приобретайте люминесцентные лампы. Устанавливайте их над растениями на высоте в 10 – 15 см.

Посевы томатов индетерминантных (высокорослых) сортов, а также баклажанов и перцев делайте на новолуние. Это правило для всех культур, дающих плоды над землей. А вот корнеплоды лучше сеять на убывающую Луну.

Сегодня в торговых точках большой ассортимент семян овощных культур. Каждый дачник сам определяет, каким отдать предпочтение. Хорошо, когда в теплице растут, к примеру, томаты и ранних, и средних, и среднепоздних сортов. Одни пойдут в свежем виде на салаты, другие – на осенние заготовки. Не отказывайтесь от сортов мелких томатов, они поспевают сладкими, вкусными.

Не спешите выбрасывать старые семена. К примеру, лук, щавель, морковь сохраняют всхожесть 2 – 3 года, перец, салат, шпинат, свекла – 3 – 4 года. Семенами брюквы, бобов, редьки, редисов можно пользоваться – 5 лет, гороха и фасоли – 3 – 6, тыквы и капусты – 4 – 5, арбузов, огурцов, кабачков – 6 – 8 лет.

В феврале у многих появляются мини-огороды на подоконниках. Из головок репчатого лука в емкости с водой через пару недель вырастет отменное зеленое перо.

Витаминной зеленью порадуют укроп, кресс-салат, петрушка. Только не забывайте люминесцентными лампами в ночные часы подсвечивать зеленные культуры.

Если с осени вы не запаслись удобрениями, инвентарем, укрывным материалом, сделайте такие покупки. А еще достаньте из подвала землю, припасенную для рассады. Добавьте к ней (из расчета на ведро) 20 г мочевины, 40 г суперфосфата, 20 г калия. Если почва была взята с грядок, где росли щавель, хвощ, то она кислая.

Добавьте в нее пол-литровую банку известковой мучки и хорошо перемешайте. Пусть такая земля постоит 2 – 3 недели.

Перед посадкой семян обязательно проведите своего рода дезинфекцию – пролейте почву слабым раствором марганцовки либо кипятком. В землю, приобретенную в магазинах, нелишне будет внести (по инструкции) сложное минеральное удобрение и известковую мучку.

Валентина Косенкова, агроном.

Фавориты 2022 года

Известные производители семеноводческих агрофирм объявили основные новинки овощей на 2022 год. Это белая кукуруза, сморщенные сладкие мясистые перцы, томаты-гиганты, особо полезные для здоровья корнеплоды, а также огурцы, начисто лишенные горечи.

Фаворитами года, как полагают селекционеры, станут томаты «вишня в шоколаде», «грибное лукошко», «янтарная рыбка», «бугай»; капуста «антикиллер» (устойчивая к киле); тыква «тортилла» с плодами до 10 – 12 кг; сахарный горох «фиолетовый принц»; баклажан «лиловый» и многие другие сорта овощей.

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