На стратегической сессии дальневосточники обсудят острые проблемы и пути их решения

16 августа с 12 до 17 часов по времени Камчатского края во всех регионах ДФО состоится «Стратегическая сессия».

Мероприятие пройдет очно с дистанционным подключением зрителей в формате открытой дискуссии.

Представители органов исполнительной власти ДФО, лидеры общественных мнений, активные граждане и федеральные спикеры обсудят острые для регионов проблемы и пути их решения.

Основная задача «Стратегической сессии» — разработать предложения, которые позволят добиться коренных изменений в уровне жизни дальневосточников.

Предложения будут переданы инициатору проведения мероприятия – заместителю председателя правительства РФ – полномочному представителю президента Юрию Трутневу для рассмотрения и включения в программы развития ДФО, сообщает пресс-служба регионального правительства.