На страже рубежей Родины. В Южно-Сахалинске отметили День пограничника

Торжественный митинг состоялся у памятника в сквере Пограничников. В нём приняли участие личный состав и ветераны регионального пограничного управления ФСБ России, представители администрации города, областного правительства, епархии, жители Южно-Сахалинска.

С профессиональным праздником сотрудников ведомства поздравил мэр Сергей Надсадин. Он отметил, что пограничное управление Сахалинской области выполняет особую миссию, охраняя не только сухопутные, но и морские границы. Сотрудники службы обеспечивают экономическую безопасность региона и восточных рубежей страны.

– Охрана государственной границы во все времена являлась почётной воинской профессией. Вы с честью выполняете все поставленные задачи, проявляя отвагу, дисциплину и высокий профессионализм. Здесь находятся ветераны пограничных войск, которым выражаю особые слова признательности. Многие из вас и сегодня в строю, активно участвуют в общественной жизни города, патриотическом воспитании молодого поколения. От имени южносахалинцев благодарю каждого за ратный подвиг, верность долгу и мужество. Огромное вам спасибо! Удачи, здоровья и всего самого лучшего!

Сотрудники пограничного управления Сахалинской области доблестно выполняют задачи по защите и охране государственной границы, в том числе в зоне проведения специальной военной операции. За достижения в служебной деятельности отличившихся пограничников отметили ценными подарками, нагрудными знаками, грамотами, благодарственными письмами. Героический подвиг воинов, кто с честью выполнял свой воинский долг, защищая Отечество, почтили минутой молчания и возложением цветов к монументу.

В церемонии возложения принял участие депутат городской думы Руслан Тен:

– Сегодня важный день для нашей страны – отмечается День пограничника. Пограничная служба ФСБ России несёт одну из ключевых ролей в безопасности нашей страны, суверенитета, национальных интересов. На сотрудников возложены серьезные и ответственные задачи от противоборства с контрабандой до борьбы с нелегальной добычей биоресурсов. Поэтому в этот день мы чествуем героев нашего времени, действующих сотрудников, ветеранов и, конечно, вспоминаем тех, кого сегодня с нами нет.

Завершилось мероприятие праздничным концертом, сообщила пресс-служба администрации города.