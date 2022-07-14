Сентябрь 2011 года. В регионе проходит третий международный фестиваль военных духовых оркестров – знаковое культурное событие, которого ждали островитяне.

Музыканты Центрального военного оркестра министерства обороны РФ прибыли в область не только с обновленным репертуаром, но и с сюрпризом. Во время многочасового перелета заслуженный работник культуры России полковник Александр Савицкий зря времени не терял – написал стихи о Сахалине. А музыкальный руководитель оркестра, народный артист России генерал-лейтенант Валерий Халилов тут же переложил стихотворные строки на ноты. Оба автора были настроены на одну творческую волну, ведь к тому времени сообща они написали не одну патриотическую песню и даже романс «Лепестки жасмина на окне».

Премьера песни состоялась в Александровске-Сахалинском – в самой северной точке гастролей оркестра, а затем в Южно-Сахалинске. Перед концертом в Чехов-центре удалось пообщаться с Александром Савицким. Он – выпускник военно-дирижерского факультета при Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского. Служил по профилю в группе советских войск в Германии, в Прибалтийском и Приволжском округах, преподавал в родной консерватории.

Полковник-музыкант, как оказалось, автор нескольких сборников стихов и прозы, лауреат литературных премий, член Союза писателей России. Островитянам он запомнился в роли концертмейстера оркестра и как один из авторов новой песни о Сахалине. Представляя ее на презентации в Чехов-центре, он сообщил:

– Это не песня-заказ. Это наша любовь и доброе отношение к замечательной земле.

Первыми артистами, в чьем исполнении прозвучал «Сахалин», были Евгений Воробьев (Центральный военный оркестр министерства обороны РФ) и Максим Маклаков (Академический ансамбль песни и пляски Российской армии им. А. Александрова). На музыкальных фестивалях динамичный и легко запоминающийся припев «Сахалина» всегда дружно подхватывал зал:

На свете много островов,

Но ты один.

Здесь так приветливо и нежно

Солнце светит.

Звучит раздольно, словно песня, – Сахалин,

Где о любви, конечно, в каждом есть куплете.

В декабре 2016 года Валерий Халилов погиб в авиакатастрофе под Сочи во время перелета на авиабазу Хмеймим в Сирии. Но память о нем с нами – в песне о нашем острове, в инструментальном произведении «Сахалин-марш», аранжировке «Сахалинского вальса» нашего земляка Андрея Чубича и, конечно же, в незабываемых впечатлениях о фестивалях духовой музыки «Спасская башня на Сахалине». Они, несомненно, поднимали градус патриотизма.

Людмила Степанец.