На свидание к сивучам. Природа подарила морскому городу главную достопримечательность

Город Невельск, на гербе которого присутствует сивуч, радует единственным в России, да и в мире, необыкновенным шоу. Экскурсией на катере к их лежбищу на брекваторе.

Катера подходят к животным очень близко. Те уже людей не боятся. Даже сами подплывают с любопытством. И такие неповоротливые на волнорезе, необыкновенно грациозные в воде! Играют вокруг лодки так, как будто специально красуются. А вот как мы ещё умеем!!! Все животные, если не в клетке, а на свободе, обычно улепётывают от человека. А тут полное доверие!

Наблюдать за животными не за решёткой, не за стеклом, свободными и независимыми – это особое чувство сопричастности с живой природой. Его трудно с чем-нибудь сравнить. После экскурсии туристы сходят с катеров на причал с каким-то щенячьим восторгом! Сколько эмоционального восхищения увиденным и испытанным чувством прикосновения к живой природе!

– Сивучей с каждым годом становится всё больше. Размножаются они не здесь. На Командорах, на Монероне, на Тюленем, – рассказывает капитан катера Роман.

– Здесь они пережидают весенние штормовые непогоды, кормовая база позволяет. Да и привыкли уже и мы к ним, и они к нам. По началу мы ближе, чем за 100 метров, не подходили. Они волновались. Мы опасались. Секач ведь весит под тонну. Что там ему в голову взбредёт?! Но за эти годы они привыкли. Главное, не шуметь, не кормить сивучей и не волновать.

Яхт-клуб «Starfish» за три года превратил скромный город в столицу морского животного и рыбацкого мира Сахалина и Дальнего Востока, организовывает и рыбалку на тунца. На заброшенном городском берегу кипит жизнь. Появились катера, капитаны, причалы и даже зал ожидания в форме кафе для туристов. На территории работает спортивная школа парусного спорта. Учит парусам юных невельчан мастер спорта Алина Петрова.

Такую необыкновенную сахалинскую локацию для тысяч туристов можно сравнить только с «Горным воздухом» в Южно-Саха­линске. Туристы съезжаются сюда со всех концов России и зарубежья.

Маленькие города в Европе живут и кормятся какой-нибудь исторической фиг­нёй. «В этот туалет забегал Наполеон во время похода в Египет», «Здесь похоронена мама самогО Великого Абу-Симбел-Гвоздь-до-Дёр-ибн-Дубина»!

Если достопримечательности нет – сами придумывают, чтоб только туристов привлечь. А тут такой подарок от матушки-природы! И придумывать ничего не надо!

Кирилл СЕРГЕЕВ.