На своём месте. Медсестра из Рейдово Анна Врублевская где родилась, там и пригодилась

Возвращаясь на Итуруп, она думала, что продолжит акушерскую практику: за год работы на материке после медучилища эта специализация не разочаровала. Однако участковой больнице родного села Рейдово такая ставка не полагалась. Устроиться в ЦРБ Курильска из-за отсутствия жилья и места в детсаду для сына оказалось невозможным. К тому же в 1988 году и речи не могло быть о том, чтобы машиной или автобусом за 20 минут доехать до райцентра.

Анна Врублевская устроилась медсестрой в сельскую больницу. Ее рабочим местом стал кабинет, который когда-то был родильной палатой. Именно там 21 год назад мама Галина Говорова родила дочь Анечку…

Проблем в коллективе у новенькой не возникло: все свои, земляки, все знакомо и известно. В профессиональном плане поддержку и помощь можно было найти у врачей Лили Бахаревой, Галины Лаптевой и медсестры Ольги Пожидаевой. Ведь в условиях участковой больницы нет четкого разграничения полномочий. Здесь каждый сотрудник, независимо от должности, оказывает еще и срочную медицинскую помощь.

– Приходилось и раны несложные зашивать, – вспоминала Врублевская.

Обычно по назначению врача она ставит капельницы, делает уколы. Не сосчитать, сколько раз слышала она от пациентов «спасибо», особенно за внутривенные инъекции, да и просто за доброжелательность, внимание и общение, после которого у людей спокойнее становится на душе.

Между тем заслужить признательность и уважение земляков в деревне непросто. Сельская жизнь такова, что пациенты все знают о сотрудниках больницы. Но ведь и те в курсе болячек, наследственности, образа жизни, условий труда своих пациентов.

– И в этом, пожалуй, больше плюсов для нас и нашей работы, – полагает Анна.

Все бы хорошо, но как-то тесновато стало ей в рамках определенных служебных обязанностей. Врублевская прошла специализацию по лабораторной диагностике, освоив «смежную специальность», стала лаборантом. Однако в сельской амбулатории, в которую реорганизовали участковую больницу, эта должность уже не понадобилась.

Надо лишь трижды в неделю брать кровь на анализы и отправлять в Курильск; да делать инъекции всем, кому назначил врач, и капельницы находящимся на дневном стационаре (он рассчитан на пребывание двух пациентов в день). В год здесь должно пролечиться 40 человек.

– Задание выполняем, – докладывает Анна, но за бодрыми словами слышатся нотки сожаления.

– Да, мне, как в той песне, всегда чего-то не хватает, – смеется собеседница. – Ведь интересно учиться новому. Три года назад получила сертификат на выполнение физиопроцедур. Могу заменить медсестру физиокабинета на время ее отпуска. Есть желание и дальше повышать квалификацию.

Радует Врублевскую заасфальтированная дорога до Курильска – теперь «скорая помощь» в Рейдово приезжает вовремя. А огорчает то, что живую работу медиков с людьми вытесняют бумаго­творчество и всевозможные отчеты.

Знаменитый кардиолог профессор Евгений Чазов называл милосердие основой врачевания, а самым страшным заболеванием – острую душевную недостаточность. Земляки, знающие Анну Врублевскую, уверены: ей эта болезнь не грозит.

Галия Кунченко, г. Курильск.