На трассу сноуборда через «пузырь». Путь сахалинки на Олимпиаду проложен из Абзаково и Банного под Магнитогорском, оттуда – в Москву и затем в Пекин

Наша землячка София Надыршина, включенная в олимпийскую сборную по сноуборду (параллельные дисциплины) 2 февраля прилетит к месту проведения главных зимних стартов из Москвы.

Как сообщила тренер Софии Ольга Желтова, сейчас ее подопечная в составе команды оттачивает мастерство на спортивной базе в местечке Банном под Магнитогорском. Туда она прибыла после успешного выступления на чемпионате России в Абзаково (это в получасе езды от Банного). Там сахалинка стала уже трехкратной абсолютной чемпионкой страны по сноуборду.

– Мы регулярно созваниваемся с Софией, настрой у нее самый что ни на есть боевой, – рассказала Ольга Дмитриевна. – Тренировочная база в Банном дает все возможности подготовиться к олимпийским стартам. Незря же там проводят этапы Кубка мира. Очень жаль что не смогу быть в Пекине и наблюдать за выступлениями Софии и наших сноубордистов. Но что поделаешь – ковид…

В составе российской команды, куда включена сахалинка – четверо парней и столько же девушек.

Напомни, из-за пандемии на пекинской Олимпиаде (она пройдет с 4 по 20 февраля) приняты беспрецедентные меры безопасности. Китайцы учли опыт проведения летних олимпийских игр в Токио, и еще сильнее укрепили защиту от коронавируса. Спортсмены, тренеры, официальные лица команд, и прочий персонал на время соревнований будут находиться в так называемом «пузыре». Это своего рода огромное замкнутое пространство, куда входят спортобъекты, отели, Олимпийская деревня и другое жилье, транспортная сеть. Попадают туда сразу в аэропорту при условии отрицательного теста на ковид, выйти оттуда по собственной воле будет невозможно до самого отъезда.

Евгений АВЕРИН.