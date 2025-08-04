На трофейной выставке в Москве

На выставку образцов трофейного вооружения в Москве прибыли новые экспонаты, захваченные у немцев в этом году.
В авиационном отделе демонстрируются доставленные из района Берлина двухмоторный истребитель «Мессершмитт-410», вооружённый 50-миллиметровой пушкой, и другие машины.
Сейчас из Берлина на выставку отправляются новые трофеи, большинство из них образца 1945 года. Особый интерес представляет 32-ствольный миномёт калибра 88 миллиметров. До сих пор посетители выставки могли видеть лишь миномёты с 10 стволами.
При разгроме курляндской группировки противника захвачена и сейчас доставлена в Москву французская пушка большой мощности. Вес её 19 тонн, дальнобойность 21 километр. Пушка на гусеничном ходу, располагает электромоторами. Немцы снабдили её новой эмблемой: барон Мюнхаузен верхом на снаряде.
В боях за Вену войсками 3-го Украинского фронта захвачена 210-мм венгерская гаубица, 120-мм миномёт и орудия горной артиллерии. Эти трофеи теперь на выставке.
Посетители с интересом рассматривают германскую долговременную огневую точку – бронеколпак, на котором ещё сохранилась надпись, сделанная бойцами 1-го Украинского фронта: «В Москву, на трофейную выставку». Огневая точка показана так, как она была у немцев на переднем крае в районе Одера. Вес её около 25 тонн, толщина брони – 22 см, высота 2 метра 14 см. Круговой пулемётный обстрел немцы вели через 4 амбразуры.
Внимание привлекает новинка германской техники – радиолокатор для обнаружения самолётов и определения их координат, новые приборы управления зенитным огнём, последние образцы зенитных пушек, мощные орудия береговой обороны и 88-мм противотанковые пушки, стреляющие реактивными минами.
В одном из павильонов представлены знамёна и ордена фашистской Германии.
Выставку ежедневно посещают несколько тысяч человек.
Наши герои
Самохвалов Константин Тимофеевич, уроженец Кубанской области (ныне Краснодарский край), в Красной Армии с 1940 г. До 1943-го был в составе отдельной Приморской армии, затем в составе 1-го Белорусского фронта. В 1945-м командир 3-го дивизиона 531-го артиллерийского полка 89-й стрелковой дивизии 33-й армии, капитан.
Награждён орденами Красного Знамени, Красной Звезды, Отечественной войны I и II степеней, медалями «За оборону Кавказа», «За взятие Берлина».
89-я стрелковая дивизия награждена орденами Красного Знамени и Богдана Хмельницкого. Ей присвоено почётное наименование «Таманско-Севастопольская».
Константин Самохвалов после войны проживал в Аниве, в 1963 – 1966 годах работал председателем правления Анивского рыбкоопа.
Об эпизодах своего боевого пути ветеран рассказал в газете «Советский Сахалин» 9 мая 1965 года.
«…Холодная октябрьская ночь незабываемого 1942 года. Позади Тамань, под нами – море, впереди смутная громада Митридата. Тьму гулко полосуют голубые нити трассирующих пуль, оглушительно рвутся снаряды, где-то вверху надсадно ревут невидимые самолёты.
Сколько мы плывём? Час? Полчаса? Мы – это расчёт первого орудия, само орудие, пара лошадей, повозка, шесть снарядных ящиков. Мы гребём изо всех сил, а плот как будто стоит на приколе. По крайней мере, нам так кажется. И когда брёвна неожиданно задевают дно, мы просто не верим, что пролив остался за плечами, что перед нами берег бухты Опасной, земля советского Крыма.
Отсюда, с «пятачка», моя батарея 76-миллиметровых орудий, поддерживая морскую пехоту, и двинулась на Берлин. Долгим, смертельно тяжёлым, кровавым был этот путь. Керчь, Сапун-гора. Севастополь…
Нет таких слов, чтобы передать чувство радости и торжества, когда советские воины, очистив родную землю от гитлеровцев, рванулись дальше. Висла. Варшава. Мне довелось видеть Майданек. Горы стоптанных сапог, туфель, детских ботиночек – кровь стынет, как вспомнишь это. Мы стояли, сняв шапки, и молча клялись мстить, мстить фашистской нечисти беспощадно, безжалостно.
Потом Франкфурт-на-Одере и наконец – Берлин. Поверженная, поставленная советским солдатом на колени столица «Третьей империи»…».
Трудовая доблесть
- Колхозники артелей им. Чкалова и им. Цапко первыми в Широкопадском районе выполнили план закладки силоса. Усиленными темпами хозяйства заготавливают сено.
- В совхозе «Пильво» звено т. Екатерины Матвеевой (члены звена Катя Назарова, Мария Хоменко, Мария Кенелева) на подкормке картофеля ежедневно вырабатывает по три и более нормы.
- 20 рабочих бригады агента Александровской заготконторы тов. Ревуновой в окрестностях села Славы и по берегу реки Пиленги заготовили 9 тонн 80 килограммов чеснока и черемши.
- Коллектив Охинской железнодорожной линии с большим подъёмом готовится к своему профессиональному празднику. Семимесячный план грузоперевозок выполнен досрочно. Главные кондукторы тт. Торопов и Скляров, старший кондуктор т. Макаренко бывают на вахте бессменно по 30 – 40 часов. Передовые машинисты тт. Мельников и Затопляев, их помощники тт. Жук и Супоня работают без аварий, умело водят поезда.