На трофейной выставке в Москве

На выставку образцов трофейного вооружения в Москве прибыли новые экспонаты, захваченные у немцев в этом году.

В авиационном отделе демонстрируются доставленные из района Берлина двухмоторный истребитель «Мессершмитт-410», вооружённый 50-миллиметровой пушкой, и другие машины.

Сейчас из Берлина на выставку отправляются новые трофеи, большинство из них образца 1945 года. Особый интерес представляет 32-ствольный миномёт калибра 88 миллиметров. До сих пор посетители выставки могли видеть лишь миномёты с 10 стволами.

При разгроме курляндской группировки противника захвачена и сейчас доставлена в Москву французская пушка большой мощности. Вес её 19 тонн, дальнобойность 21 километр. Пушка на гусеничном ходу, располагает электромоторами. Немцы снабдили её новой эмблемой: барон Мюнхаузен верхом на снаряде.

В боях за Вену войсками 3-го Украинского фронта захвачена 210-мм венгерская гаубица, 120-мм миномёт и орудия горной артиллерии. Эти трофеи теперь на выставке.

Посетители с интересом рассматривают германскую долговременную огневую точку – бронеколпак, на котором ещё сохранилась надпись, сделанная бойцами 1-го Украинского фронта: «В Москву, на трофейную выставку». Огневая точка показана так, как она была у немцев на переднем крае в районе Одера. Вес её около 25 тонн, толщина брони – 22 см, высота 2 метра 14 см. Круговой пу­ле­мёт­ный обстрел немцы вели через 4 амбразуры.

Внимание привлекает новинка германской техники – радиолокатор для обнаружения самолётов и определения их координат, новые приборы управления зенитным огнём, последние образцы зенитных пушек, мощные орудия береговой обороны и 88-мм противотанковые пушки, стреляющие реактивными минами.

В одном из павильонов представлены знамёна и ордена фашистской Германии.

Выставку ежедневно посещают несколько тысяч человек.

Наши герои

Самохвалов Константин Тимофеевич, уроженец Кубанской области (ныне Краснодарский край), в Красной Армии с 1940 г. До 1943-го был в составе отдельной Приморской армии, затем в составе 1-го Белорусского фронта. В 1945-м командир 3-го дивизиона 531-го артиллерийского полка 89-й стрелковой дивизии 33-й армии, капитан.

Награждён орденами Красного Знамени, Красной Звезды, Отечественной войны I и II степеней, медалями «За оборону Кавказа», «За взятие Берлина».

89-я стрелковая дивизия награждена орденами Красного Знамени и Богдана Хмельницкого. Ей присвоено почётное наименование «Таманско-Севастопольская».

Константин Самохвалов после войны проживал в Аниве, в 1963 – 1966 годах работал председателем правления Анивского рыбкоопа.

Об эпизодах своего боевого пути ветеран рассказал в газете «Советский Сахалин» 9 мая 1965 года.

«…Холодная октябрьская ночь незабываемого 1942 года. Позади Тамань, под нами – море, впереди смутная громада Митридата. Тьму гулко полосуют голубые нити трассирующих пуль, оглушительно рвутся снаряды, где-то вверху надсадно ревут невидимые самолёты.

Сколько мы плывём? Час? Полчаса? Мы – это расчёт первого орудия, само орудие, пара лошадей, повозка, шесть снарядных ящиков. Мы гребём изо всех сил, а плот как будто стоит на приколе. По крайней мере, нам так кажется. И когда брёвна неожиданно задевают дно, мы просто не верим, что пролив остался за плечами, что перед нами берег бухты Опасной, земля советского Крыма.

Отсюда, с «пятачка», моя батарея 76-миллиметровых орудий, поддерживая морскую пехоту, и двинулась на Берлин. Долгим, смертельно тяжёлым, кровавым был этот путь. Керчь, Сапун-гора. Севастополь…

Нет таких слов, чтобы передать чувство радости и торжества, когда советские воины, очистив родную землю от гитлеровцев, рванулись дальше. Висла. Варшава. Мне довелось видеть Майданек. Горы стоптанных сапог, туфель, детских ботиночек – кровь стынет, как вспомнишь это. Мы стояли, сняв шапки, и молча клялись мстить, мстить фашистской нечисти беспощадно, безжалостно.

Потом Франкфурт-на-Одере и наконец – Берлин. Поверженная, поставленная советским солдатом на колени столица «Третьей империи»…».

Трудовая доблесть