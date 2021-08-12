На учебу собраться – не только подпоясаться. На школьные базары устремились и взрослые, и дети

Из 55 тысяч школьников региона уже более 40 тысяч получили от государства единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. Деньги, конечно же, государство адресует родителям для подготовки детей к новому учебному году.

Наш спецкор встретился с представительницами двух семей и расспросил их о том, как они готовятся к 1 сентября.

Татьяна Иванова, мама третьеклассницы Лизы (г. Южно-Сахалинск):

– В этом году траты нашей семьи на сборы дочери в школу уменьшились благодаря единовременной выплате в 10 тысяч рублей. Летом сайт «Госуслуги» известил, что если до 15 июля написать электронное заявление, то средства на то, чтобы собрать ученика в школу, поступят в первых числах августа. Я так и сделала, и уже 4 августа мне перечислили эту сумму.

Сейчас собираю дочь в третий класс. И могу сказать, что есть преимущество и даже некоторая экономия еще и в том, что в октябре прошлого года (после ажиотажа на школьных базарах) на распродаже со скидкой я купила дочери белые и голубые блузки двух размеров – поменьше и побольше. Качество ткани и фасон мне понравились, так что со «светлым верхом» в одежде проблемы нет. Многие родители покупают сейчас, к примеру, сарафан, две блузки (с коротким и длинным рукавом) и юбочку. А остальное – в течение года. Ведь к зиме школьное платье или сарафан на весну обойдутся дешевле, чем сейчас.

У нас по школьному уставу форма синего цвета. Покупая ее, в основном рассчитываю на скидки. Они бывают в течение года. Часть необходимого ребенку выписываю в интернете. Пользуясь приложением, где указаны магазины, делаю заявку на несколько видов обуви. Продавцы формируют заказ и извещают меня sms-сообщением. Остается только в течение трех дней в удобное время приехать в магазин с ребенком на примерку, определиться с окончательным выбором и даже получить скидку.

Спортивную обувь заказываю обычно в интернет-магазинах. Иногда обмениваемся вещами со знакомыми: бывает, кто-то своим школярам купил одежду, а дети выросли и даже ее не надевали.

Канцтовары берем в основном на базах и в оптовых магазинах, отслеживая предоставляемые скидки. На портфеле не экономим – приобретаем тот, что подороже. Ведь если аккуратно им пользоваться, он прослужит 3 – 4 года. Качественно изготовленный рюкзачок хорошо выглядит. В прошлом учебном году дочь ходила с ним во второй класс, думаю, ранец ей еще не один год послужит.

Галина Николаева, бабушка двух внуков и внучки (Долинский район):

– Наша семья многодетная. Дети пойдут в первый, третий и восьмой классы. Так что 30 тысяч рублей от государства оказались хорошим подспорьем семейному бюджету. Покупки сейчас дорогие, а скидки погоды не делают.

В нашей школе уставом определена форма синего и черного цветов, обязательны белый и черный фартуки, воротнички и манжеты. В минувшие выходные мы объездили весь областной центр, чтобы приодеть троих учеников. Худенькому первокласснику ростом 122 сантиметра еле-еле нашли костюм и рубашку. Выбирали то одну, то другую, и все на него было большое.

Дольше всего искали черное школьное платье восьмикласснице. Нашли, купили, но без радости: девочку огорчил унылый старушечий фасон изделия, сильно мнущаяся ткань, которая долго не прослужит – протрется на локтях. Фартуки и те с трудом отыскали лишь в одном магазине.

А вот ученикам, у кого за образец взята форма серого цвета, можно позавидовать. На школьных базарах они могут без проблем приобрести красивый комплект современной одежды из пиджака, брюк, юбки, сарафана и различных кофточек, сшитых в молодежном стиле.

Спортивную обувь купили, но пока не всем. С материка привезли рюкзаки – там они дешевле. Осталось собрать кое-что по мелочевке – карандаши, краски, кисточки, ластики, пеналы, фломастеры, линейки… Еще дети хотят, чтобы у них были красивые тетради с надписью: «география», «математика», «английский язык»… Здесь уж точно мы за ценой не постоим.

Елизавета Андреева.