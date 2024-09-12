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На улицы Южно-Сахалинска вышел первый асфальтоукладчик

Август 1953 г. В Южно-Сахалинске идут работы по благоустройству улиц. Уже заасфальтирована значительная часть улицы имени Ленина. Началось асфальтирование Сталинградской улицы (на снимке). На этих работах нынче впервые в области применяется асфальтоукладчик. Только за 20 дней с его помощью уложен асфальт на площади свыше 12 тыс.  кв. м.

Благоустройство, создание комфортной среды – одна из постоянных тем «Советского Сахалина» с первых лет существования издания. Газета писала, как менялись технологии, совершенствовалась коммунальная и дорожная техника, поднималась производительность труда, улучшались условия работы специалистов.

Благодаря усилиям многих поколений ныне Южно-Сахалинск – красивый, ухоженный город. Это город, устремлённый в будущее.

Фото Григория СОКОЛОВА, фотокорреспондента газеты «Советский Сахалин».

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