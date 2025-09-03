На ВЭФ во Владивостоке открылась «Улица Дальнего Востока»

Сегодня на десятом юбилейном Восточном экономическом форуме состоялась торжественная церемония открытия выставки «Улица Дальнего Востока». 11 дальневосточных регионов, в том числе и Сахалинская область, а также российские министерства и ведомства представляют здесь свои ключевые проекты и достижения в сфере экономики, культуры и туризма.

– Десятый раз мы открываем Восточный экономический форум и в очередной раз открываем выставку «Улица Дальнего Востока». Когда мы создавали ее, мы мечтали о том, чтобы выставка рассказала о нашей любви к Дальнему Востоку. Сегодня, когда прошло уже немало времени, на вопрос: «Получилось у нас это или нет?», я могу твердо сказать – получилось. Это стало возможным благодаря огромному труду людей – тех, кто живет и работает на Дальнем Востоке. И, конечно, дело совсем не только в «Улице Дальнего Востока». Изменяется весь Дальний Восток: города и поселки, создаются новые инвестиционные проекты, строятся новые больницы, школы, детские сады, улучшается инфраструктура. Дальний Восток становится более благоустроенным и обеспеченным. Все это мы делаем благодаря решению Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, который еще в 2013 году объявил развитие Дальнего Востока национальным приоритетом. Я хочу поблагодарить всех, кто участвует в этой работе, хочу пожелать нам новых успехов и всего самого наилучшего, – сказал заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, председатель Организационного комитета Восточного экономического форума Юрий Трутнев.