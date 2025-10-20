Дачный сезон завершается: что ещё надо успеть?

Первые заморозки прошли. Убираем морковь и свёклу, капусту и редьку и, хорошо просушив, закладываем на хранение.

Завершаем посадку чеснока. Луком займёмся после того, как растает первый лёд на лужах. Посадки этих культур укройте слоем опилок. Весной мульчу уберёте, иначе она закислит почву.

Пропалываем кусты садовой земляники от осенних сорняков. Но если на новых розетках отросло всего 2 – 3 листочка, сорную траву не выдёргиваем, чтобы молодые растения лучше перезимовали. Посадки земляники засыпьте перепревшим навозом, перегноем или хвоей.

Ещё можно пересаживать кустарники, а старые деревья заменять новыми. Саженцы урожайных сортов размещайте на подветренной солнечной стороне участка. Но если времени нет, прикопайте их в ямах объёмом от 60х60х60 до 80х80х80 см.

На сахалинских яблонях прогрессирует парша. Но есть урожайные сорта, не подверженные этому заболеванию. Для нашей области прекрасно подходят и крупноплодные яблони, и полукульутрки: «красная горка», «нежная», «стройная», «ермаковская», «горная», «алтайская ранняя», «алтайская румяная», «алтайская крапчатая», «феникс», «осенняя полосатая». Не пренебрегайте полукультурками. Это вовсе не дички, как ошибочно полагают некоторые.

Выкапывайте ямы для саженцев полукультурок размером 60х60х60 см. На дно насыпьте слой верхней почвы, горсть сложных удобрений, смешайте их с большим количеством воды. При посадке саженца место прививки должно остаться над землёй. Сверху рассыпьте по 90 – 100 г двойного суперфосфата и 75 г хлористого калия.

Готовим ямы и для саженцев груш. На острове хорошо зарекомендовали себя такие их сорта, как «северянка», «лада», «чижевского», «яковлева». Они дают прекрасный урожай. Плоды по вкусовым качествам похожи на материковские груши. Для лучшего опыления саженцы трёх последних сортов приобретайте вместе.

На материке в предзимье рекомендуют обильно поливать сбросившие листву фруктовые деревья. Увлажнённая почва лучше проводит тепло и защищает корни от обморожения. На Сахалине осенью часто идут мощные дожди. Так что в такой процедуре особой необходимости нет. Разве что почва на участке песчаная и не удерживает влагу. Впрочем, можно между деревьями выкопать ямку глубиной 30 – 50 см и достать оттуда горсть земли. Если из неё лепится ком, значит, полив не нужен. Если же почва рассыпается, её следует увлажнить.

Надеюсь, вы обработали все плодовые деревья и кустарники 3-проц. бордоской жидкостью, а сливы – ХОМом (хлорокисью меди). Эти препараты весной защитят ваш сад от вредителей.

Кусты малины связываем снопообразно и на 10 см обрезаем верхушки веток. У некоторых дачников малина растёт рядами. В этом случае можно вбить колья, натянуть проволоку и к ней подвязать ветки малины, чтобы их не поломал снег.

Пересаживаем розы, акации, каприфоль, калину Бульденеж. Ветки азалий и рододендронов аккуратно связываем и укрываем сухими опилками или лёгким по составу чернозёмом. Весной мульчу обязательно надо убрать.

У гортензий удаляйте отцветшие шапки, а ветки связывайте. У этого роскошно цветущего кустарника нет устойчивости к большим снегам.

Многие садоводы перекапывают грядки. По агротехнике это необходимо, но не все дачники ей следуют. Совет тем, кто прислушивается к рекомендациям: при перекопке не разбивайте комья земли, путь мороз уничтожит потомство вредителей. И применяйте триходермин (1 ст. ложка на 1 кв. м) или диаммофоску (40 – 90 г на кв. м).

Пионы, розы, клематисы укройте сухими опилками или мешковиной.

Вокруг картофельных ям разбросайте гранулы «Шторма», «Торнадо» или других препаратов от грызунов. Разложите отраву для полёвок под плодовыми деревьями, а их стволы до веток обмотайте ветошью, чтобы они были не по зубам мышиной орде.

Убирайте в подвалы инвентарь. Запасайтесь зем­лёй для будущей рассады. Наберите её с грядок, где росли огурцы. Там она плодородная, чернозёмная, рассыпчатая.

Валентина Косенкова, агроном.

Фото Вячеслава ИЧИНА.