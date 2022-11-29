На вид – рыба, на вкус – гребешок! Клевое место

По-настоящему зимняя подледная рыбалка в южных районах области обычно начинается во второй половине декабря. К этому времени устанавливаются более-менее стабильные погодные условия, зима вступает в свои права, а главное – на внутренних водоемах, а кое-где и в морском прибрежье образуется ледовый покров.

Сахалинские рыболовы-любители в соцсетях уже в конце ноября выкладывали снимки из космоса, показывающие как происходит образование льда на поверхностях озер. Их нетерпение зашкаливало – скорее бы! Другие в предвкушении сезона расспрашивали собратьев по увлечению и сами делились опытом использования разных снастей и их элементов – блесен, крючков, лесок…

Подробнее обо всем сообщил наш постоянный консультант кандидат биологических наук Виталий Никитин.

О сроках. В последние годы замечено, что смены сезонов немного запаздывают. В прошлом уже на 7 ноября на внутренних водоемах устанавливался лед. Тем не менее, к середине декабря ледовый покров на реках и озерах уже сформируется.

На юге рыболовы-лю­бители смогут активно рыбачить на Первой речке, на протоке озера Тунайча. Привлекательна река Найба и протока озера Лебяжье.

Севернее, на Поронае, в это время уже образовался надежный зимний лед и примерно в 12-ти километрах выше по течению от устья вовсю ловят навагу. В «ассортименте» также малоротая корюшка и зубарь. В Поронайском районе особенно привлекательно озеро Невское. Например, оно славится крупной малороткой весом до 150 граммов.

В Ногликском районе, на Лунском, Набильском, Ныйском заливах лагунного типа прежде активная рыбалка быстро сойдет на нет, как только их поверхность целиком покроется ледовым панцирем. К концу декабря эта же участь постигнет и лагуны, расположенные на юге острова. Это объясняется уменьшением содержания кислорода в воде.

О снастях. В принципе, в сахалинских специализированных торговых точках, где продают рыболовные снасти, достаточно широкий выбор, и продавцы со знанием дела консультируют покупателей, причем с привязкой к особенностям рыбалки в том или ином районе.

Не теряют популярности традиционные гирлянды, в которых к основной леске на поводках крепятся крючки и блесны отвесного блеснения. Они доказали свою эффективность при ловле рыбы «комбайнами» и «махалками». Актуальна оснастка «хаябуса». Впрочем, неплохо показывают себя и самодельные блесенки – «гвоздики», «клюшки», «иглы»…

При выборе лески нужно учитывать особенности рыбалки в той или иной местности. Например, на Буссе вместе с корюшкой будет попадаться и кунджа, стало быть, и леска, лучше флюорокарбоновая, должна быть потолще, попрочнее – не 0,1 миллиметра диаметром, а 0,15 – 0,2 миллиметра. Позже, с наступлением поры глухозимья, рыба будет активнее клевать на тампоны, а в марте, с началом поступления талых вод, блесны заработают вновь. В солнечные дни лучше работают блесны серебристые, с желтоватым отливом, а в пасмурные дни – медные, с красновато-желтым отливом. Нередко рыболовы дополнительно «украшают» свои блесенки, в частности материалом под названием мобиксин. Важно учитывать, что такое украшение не должно быть по размеру больше блесны, достаточно кусочка со спичечную головку. В противном случае блесна не будет работать в воде должным образом.

Навагу ловят на донку, в которой к леске привязывается грузило с крючком, причем снасть дооснащают большим поплавком. Навагу в Поронае традиционно ловят на «голые» блесны, а на юге острова сами рыболовы ее разбаловали разнообразными прикормками, поэтому рыба активнее клюет на искусственные и органические наживки – креветку, морского червя…

Главной зимней рыбалке, ловле корюшки-зубатки, впору посвятить отдельную публикацию, она увидит свет позже. А сейчас акцентируем внимание на наваге. Эту рыбу на севере острова часто называют вторым хлебом, настолько она популярна. Особенно ценится именно первая, декабрьская навага, может потому, что самочки еще с икрой. Из наваги готовят множество блюд: котлеты, тефтели, пельмени, а также строганину. С этой рыбой пекут пироги и жарят пирожки.

Семен РЕЧКИН.

ФИРМЕННЫЕ КУЛИНАРНЫЕ РЕЦЕПТЫ

ОТ ВИТАЛИЯ НИКИТИНА

КОТЛЕТЫ «КРЕВЕТОЧНО-ГРЕБЕШКОВЫЕ» ИЗ НАВАГИ

Подмороженную навагу необходимо правильно почистить. Для этого отрезают голову, потрошат, затем полностью срезают стенки брюшка с мелкими косточками. Далее делают надрез на спинке, снимают шкурку и отделяют филе от хребтины. У некоторых мастеров и мастериц на эту процедуру уходит совсем немного времени. Все дальнейшие операции проводят именно с полученным филе.

Для получения 1 килограмма такого филе потребуется примерно 3 – 4 килограмма наваги. Из этого количества в итоге получится не менее 20 котлет. Филе пропускают через мясорубку либо, что предпочтительнее, измельчают ножом. В полученный фарш вбивают 2 яйца, добавляют измельченный репчатый лук из расчета 2 средних луковицы на кило фарша, а также 3 столовые ложки муки, соль и перец по вкусу. Хорошо перемешанный фарш помещают в холодное место на 30 минут, после чего формируют котлетки – среднего размера, в форме плотных шариков.

Дальше все просто – обваливаем котлетки в муке и поджариваем с обеих сторон до образования золотистой корочки. По вкусу такие котлеты будут совершенно отличаться от рыбных: у них ярко выраженный креветочно-гребешковый привкус. Ведь навага охотно питается различными моллюсками! Кстати, из-за отсутствия наважьей шкурки продукт абсолютно безопасен для аллергиков. Отличным гарниром послужат рис или картофельное пюре.

ВАРИАЦИЯ «КРЕВЕТОЧНО-ГРЕБЕШКОВЫХ» КОТЛЕТ ДЛЯ МАКАРОН

В этом случае потребуется насыщенная подливка. Для ее приготовления берем луковицу, морковь, болгарский перец и вилок цветной капусты средних размеров. Капусту перед дальнейшей готовкой нужно обработать ножом или картофелечисткой – срезать все верхушки, оставив лишь мясистые веточки и сердцевину. Овощи измельчаются и отправляются в сковородку. Туда же добавляем 1 столовую ложку томатной пасты, половину чайной ложки сахара, столовую ложку соли, половину столовой ложки муки, выдавливаем пару зубчиков чеснока и подливаем немного воды до получения нужной «подливочной» констистенции. Полученная смесь должна хорошенько потомиться на среднем и малом огне. На финише в сковороду можно выложить котлеты, чтобы напитались соком и запахом. С отварными макаронными изделиями блюдо выглядит особенно аппетитно и очень вкусно!