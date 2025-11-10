На восстановление мощностей свинокомплекса «Мерси Агро» после пожара потребуется 9 месяцев

Пожар в Анивском районе, в результате которого погибло полторы тысячи свиней, вызвал определённый резонанс в обществе. И это вполне объяснимо, ведь свинокомплекс «Мерси Агро Сахалин» – один из самых крупных поставщиков свинины и продукции из неё на рынок области. На восстановление мощностей свинокомплекса после пожара потребуется 9 месяцев.

Как сообщили в министерстве сельского хозяйства и торговли Сахалинской области, региональное управление МЧС продолжает работу по расследованию причин события, но экспертное заключение пока не выдано.

Под контролем региональной госветслужбы проведена оценка состояния выживших животных, определена площадка и созданы условия для уничтожения погибших от огня. По итогам будет составлен акт, и компания оценит ущерб. Точная сумма ущерба ещё не названа, как и планы собственников предприятия по восстановлению или строительству производственных объектов.

Тем временем, уже проводится оценка потенциала имеющегося в регионе маточного свиного поголовья, а также резервов для его наращивания за счёт местных ресурсов, поэтапного завоза племенного поголовья. И по данным специалистов, рисков для регионального рынка мяса свинины не прогнозируется.

Что касается самого ЧП: по уточнённым данным пожарно-спасательной службы островного региона, сообщение о пожаре в селе Таранай на территории свинокомплекса компании «Мерси Агро» поступило в диспетчерскую службу Анивского пожарно-спасательного отряда 5 ноября в 20.22.

Буквально через 5 минут работники пожарно-спасательной службы прибыли на место происшествия. К этому времени открытым пламенем горел один из ангаров с животными. Общая площадь возгорания составила 3300 кв. м. Была угроза распространения пламени на рядом стоящее здание, объединённое с горящим ангаром крытым переходом, внутри которого также находилось поголовье свиней. На тушение пожара ушло 178 тонн воды. Но в огне погибли 1500 животных, спасти удалось 2500 свиней.

Огнеборцы локализовали очаг горения в 22.22, а 6 ноября в 14.39 пожар был полностью ликвидирован.

Силами работников пожарно-спасательных частей № 51 г. Анива и № 52 с. Троицкое, а также отдельного поста ПСЧ № 51 с. Таранай. Были задействованы 16 человек личного состава и 8 единиц техники. Погибших и пострадавших среди людей нет. Причины пожара выясняются.

Как ранее сообщил «Советский Сахалин», в числе погибших животных 460 – из маточного поголовья. По оценке специалистов, потери в мясе составили 15 проц. На восстановление производства потребуется девять месяцев.

Областная прокуратура держит на контроле процесс установления причин пожара и по итогам проверки даст оценку соблюдения требований законодательства, регулирующего пожарную безопасность на производственном объекте.

Все точки на «i» расставит экспертиза, пока же звучат различные версии и предположения. Например, многие обратили внимание на густо валивший чёрный дым во время пожара – горели сэндвич-панели, использованные в качестве утепления стен корпуса. Может, причина быстрого распространения огня кроется в них?

Если принять во внимание численность погибших животных, этот пожар вполне можно отнести к самым смертоносным за последние годы в Сахалинской области. В феврале 2017-го в одном из крестьянско-фермерских хозяйств Анивского района в результате пожара погибли 33 тысячи перепелов – более половины поголовья. Сгорел старый деревянный корпус, в котором содержалось маточное стадо – 18 тысяч птиц, дававших яйцо на инкубацию. Погибли также и малыши – 15 тысяч суточных и недельных птенцов.

Благодаря помощи региональных властей в бытность губернатора Олега Кожемяко хозяйство после такого потрясения «устояло на ногах» и даже расширило свои производственные мощности.

В октябре 2020 года в Охе в огне пожара сгорели хозяйственные постройки и свиноферма, в которой погибло около сотни животных. К счастью, люди не пострадали.

В феврале 2021-го в Тымовском районе пожар уничтожил строение фермерского хозяйства площадью 40 квадратных метров, специализирующегося на выращивании грибов. Фермер понёс убытки более чем на миллион рублей. Было утеряно импортное оборудование и партии ценных грибов шиитаке.

Николай ПИТЕРСКИЙ.