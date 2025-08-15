На восточном побережье Сахалина ставят на паузу лососёвую путину

С 15 по 31 августа на восточном побережье острова вводят запрет на промысел красной рыбы – иначе она не дойдёт до нерестилищ. Сегодня они заполняются очень слабо.

Такое решение приняла областная комиссия по по регулированию добычи анадромных видов рыб. Как сообщили в региональном министерстве по рыболовству, эта вынужденная мера основана на рекомендациях ученых из СахНИРО, а также специалистов Сахалино-Курильского территориального управления Федерального агентства по рыболовству и Главрыбвода.

Нынешняя путина вообще мало радует. По данным комиссии на нынешнюю неделю в целом на Сахалине и Курилах улов красной рыбы составил чуть более 7 тысяч тонн – меньше всех на Дальнем Востоке. Лучше всего страда идёт на северных Курилах – там помехой не стала даже чрезвычайная ситуация, рыбаки взяли почти половину запланированного объёма и ближе всех к завершению лова. Немного отстают от них в Долинском, Макаровском и Ногликском районах, то есть на восточном побережье. Но теперь там придётся взять паузу чтобы заполнились нерестилища… Хорошо, если ограничение даст результаты.

Владимир ПАВЛОВ.