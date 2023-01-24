На время циклона в Южно-Сахалинске подготовили 20 перехватывающих парковок

Дорожные службы областного центра приведены в режим повышенной готовности. Сегодня ночью на расчистке улиц города будут задействованы 148 единиц техники и 45 рабочих. Создан запас противогололедных реагентов для обработки проезжей части, а также тротуаров, пешеходных переходов, спусков к автобусным остановкам, сообщает пресс-служба администрация города Южно-Сахалинска.

В связи с прогнозируемой метелью 25 января специалисты МКУ «Управление мониторинга дорожного хозяйства и благоустройства» осмотрели состояние УДС. В данный момент ситуация на дорогах областного центра стабильная. В случае ухудшения погодных условий все службы готовы выйти на расчистку города ночью.

Для размещения личного транспорта жителей подготовлены перехватывающие парковки. На время циклона в городе организованы 20 площадок, которые рассчитаны более чем на 1000 машиномест.

Перехватывающие парковки расположены по следующим адресам:

в районе ул. Горнолыжной;

в районе ул. Священномученика Илариона Троицкого, 4 (исторический парк «Россия моя история»);

площадь Победы;

площадь Славы и напротив площади;

в районе ул. Карла Маркса, 51 (заезд с ул. А. Буюклы);

в районе ул. Комсомольской, 280 А;

в районе перекрестка ул. Пуркаева и Горького (севернее СК «Кристалл»);

пер. Алтайский (парковка в районе городского парка);

в районе ул. Поповича, 23 (между ул. Поповича и проезда М.Зацаринного);

ул. Хабаровская на участке от пр. Мира до ул. Дзержинского;

в районе ул. Комсомольская, 11 (между ул. Горной и пер. Студенческий);

парковка западнее музея книги А. П. Чехова «Остров Сахалин» (заезд с ул. А. Буюклы);

ул. Поповича, парковка между домами №14 и 18;

в районе подъезда к гондольно-кресельной дороге;

в районе ул. Комсомольской, 151 (бывший «Дом офицеров»);

в районе ул. Детской,4 (парковка городского парка);

в районе ул. Комсомольской, 133 (парковка городского парка);

парковка вдоль восточной стороны ул. Физкультурной;

в районе ярмарки по ул. Дзержинского (заезд с ул. Рождественской);

ул. Детская, 18 А (западная сторона).

Отметим, парковка на ул. Хабаровской подготовлена на 80%. Полной расчистке площадки препятствует брошенный транспорт. В предстоящие выходные работы на этом участке будут завершены.

Администрация Южно-Сахалинска обращает внимание жителей на то, что во время непогоды личный транспорт стоит оставлять на специальных площадках, чтобы не препятствовать работе городских служб по расчистке дорог, внутриквартальных проездов, дворовых территорий.