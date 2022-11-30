Японцы выдали столярные секреты. Теперь их применяет сахалинский мастер

В Центре научно-технической информации прошла очередная ярмарка местных мастеров. Она была посвящена зиме и морозным узорам, поэтому больше половины участников – вязальщицы.

Одна из них – Марина Ковалева – вяжет и шьет одежду.

– Рукоделием занимаюсь с детства, – рассказала Марина. – Но серьезным делом для меня это стало пять лет назад. Начинала с вязания спицами игрушек. Они даже выставлялись в Музее медведя. Сейчас уже только изготавливаю одежду. Больших денег, конечно, не приносит. Для меня это как хобби, которое радует каждый день.

На столе Марины Ковалевой лежат шапки, руковицы, шали и пледы.

На ярмарке мастеров очень много вещей на любой вкус: елочные игрушки из устриц, украшения из эпоксидной смолы и крупных бусин, плафоны из морского стекла.

А еще мебель, медальоны и игрушки из дерева, которые делает столяр и главный специалист России по японскому столярному искусству Виктор Мещеряков.

– Мне всегда нравилось работать с деревом, – рассказал Виктор. – По образованию я историк, трудился логистом на нефтяных проектах, а профессионально деревянными изделиями занимаюсь десять лет. У меня прадед был краснодеревщиком. Думаю, как-то генетически его дело передалось мне. Почему я специалист по японскому столярному искусству? Еще в детстве, с отцом разбирая японские дома, восхитился искусной работой с деревом. В зрелом возрасте заинтересовался японским языком и самостоятельно его выучил. Ездил в Японию и «доставал» местных столяров, пытаясь у них чему-то учиться. И вроде бы, получилось.

Во время беседы Виктор работал над новым деревянным стулом, а на ярмарку он принес игрушки, посуду, украшения.

А еще на ярмарке мастерицы проводили платные мастер-классы по плетению на коклюшках – деревянных палочках, на которые наматываются нити. Это особая техника плетения кружева. В ней узор создается с помощью специальных инструментов: валика и коклюшек.

Дарина ДЕРЕВЯГИНА.