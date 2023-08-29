На все туристские вкусы. Сахалин и Курилы привлекают и очаровывают уникальностью и разнообразием

Времена, когда о Сахалине знали только как о месте царской каторги и представляли наш остров непроходимой глушью, уходят безвозвратно. Уникальная природа наших островов привлекает людей из самых разных регионов страны. Многих очаровывает «Горный воздух», немало тех, кого заинтересовала рыбалка, устрицы озера Буссе и пр. А еще ускорителем процесса стало открытие нового аэровокзала в Южно-Сахалинске. Надо было видеть восторг и удивление тех, кто первый раз прилетел туда! Кто-то даже подумал, что самолет отправили в другой город – настолько новый комплекс отличается от прежнего.

Министр туризма Сахалинской области Артем Лазарев уверен, что отрасль сейчас находится на подъёме. Об этом – сегодняшняя беседа.

– Артём Александрович, насколько вырос туристический поток?

– Статистика говорит, что в 2022 году на наши острова совершили 302 турпоездки. За первую половину года нынешнего – уже 280. Рост очевиден, его отмечают и туроператоры, и руководство отелей.

– Чем это можно объяснить?

– Для всех уже стало очевидным – Сахалин это не глушь, где минимум благ цивилизации. Южно-Сахалинск самый чистый, зеленый и обустроенный город на Дальнем Востоке, это объективные данные. Наша природа уникальна – такое разнообразие на небольшом относительно участке суши мало где можно встретить. На юге Сахалина мягкая и снежная зима, самые подходящие условия для катания на горных лыжах. Неудивительно, что число желающих посетить наш «Горный воздух» растет. Комплекс находится в городе, чтобы провести время на склонах, не надо ехать куда-то далеко. Любители горнолыжного отдыха не могут этого не оценить.

Взять другие самые востребованные места – маяк Анива, озеро Буссе, мыс Великан, мыс Птичий, остров Монерон, Курилы, в первую очередь Итуруп. Все интересны по-своему и совершенно не похожи друг на друга. Везде красиво, но красота разная. Глаза радуются и душа отдыхает. Вот озеро Буссе. Про него давно говорят как про место, где водится самая вкусная в мире дикая устрица. Такой гастрономический отдых с дегустацией свежевыловленных устриц интересен всем, сам водоем находится недалеко от областного центра. Еще ближе находится оленья ферма, она действует уже лет семь. Там очень хорошо отдыхать от городской суеты. Покормить оленей, коз и овец. Ферма расширяется, достраивается гостиница. А еще возводится самый большой в мире памятник тигру – метров 8 или больше в высоту. Я там с семьей бываю очень часто.

– А Монерон?

– Остров Монерон привлекателен в первую очередь для дайверов, ведь прозрачность воды возле него – 30 – 40 метров, одна из лучших в мире. Вдобавок там масса эндемичных растений, которые встретить можно только на острове. Стабильно привлекательна рыбалка на севере Сахалина, в заливе Набиль. Люди ловят там кижуча, экзотическую лакедру. А в Татарском проливе от Монерона и до Холмска ловится тунец, тоже привлекательный для фанатов рыбалки. Я сам недавно поймал его – 15 кг весом. Пусть потратил на это 10 часов, но удовольствие незабываемое.

Тенденция очевидна – люди готовы платить за возможность увидеть нашу уникальность. В этом году, по сведениям туроператоров, отмечается рост посещений Сахалина людей с достатком выше среднего, которые организовывают себе VIP-отдых. Думаю, что ввод в строй современного аэропорта в областном центре тоже поспособствует увеличению турпотока.

Не все, может быть, знают, но это показательный пример – на Сахалин и Курилы не раз приезжал Евгений Касперский, российский программист, один из ведущих мировых специалистов в сфере информационной безопасности. Практически каждый год он бывает на Северных Курилах, ему нравятся местные вулканы. На Сахалин не раз приво­зил своих менеджеров, чтобы проводить занятия. Островная природа, по его оценке, способствует тому, чтобы эффективность от них была максимальной.

Растущий интерес к Сахалину и Курилам безусловный плюс для сферы услуг. Соответственно, надо подтягивать туристическую инфраструктуру под растущие объемы. Обустраивать достопримечательные места. В общем, делать все, чтобы острова были готовы к росту туристического потока. Взять тот же Монерон. Для дайверов это просто рай, а человеку, не увлеченному подводным плаванием, долго там находиться будет неинтересно. Прокатился на лодке, полюбовался пейзажами, подышал чистым морским воздухом… Для этого достаточно трех часов. А для дальнейшего отдыха там еще не сформирована инфраструктура. Поэтому сейчас мы рассматриваем Монерон еще как место для проведения ретритов, йога-туров, особенно в межсезонье.

Чтобы гастрономические туры на Буссе не снизили обороты, нужно сохранить устричную банку на озере. Ведь устриц оттуда вывозят чуть ли не грузовиками. Подходящий вариант, который обсуждается – предоставить водоём для разведения марикультуры, что позволит вести лов в контролируемом объёме.

– Мы вели речь, в основном, о южной части Сахалина. А насколько интересны туристам его центральная и северная части?

– Юг Сахалина туроператоры хорошо освоили. А всё то, что дальше, остаётся как бы неизведанным. Хотя, и в других районах немало привлекательного для туриста. Везде масса уникальных и первозданных мест, где можно встретить, например, диких оленей.

Наконец, людей интересует Александровск-Сахалинский, первая областная столица, где раньше была каторга, куда приезжал Чехов. Очень атмосферное место – александровский музей Чехова. Уже очевидна потребность построить в райцентре еще одну гостиницу. В район недавно зашел крупный инвестор, это даст толчок экономике, и соответственно, туризму. Все это может усилить интерес к нашим местам. Но чтобы быть готовым к увеличению числа туристов, нужно подумать, какие необходимы послабления для организации туризма на особо охраняемых природных территориях, где находятся уникальные и интересные объекты. При этом нельзя забывать, что массовое паломничество в заповедные места может нанести вред природе.

– То есть, образно говоря, нет необходимости, чтобы на каждом рейсе из Москвы половина пассажиров была дайверами, которые все разом поедут на Монерон или на Буссе?

– Да, все верно. Наша задача – сделать стабильным поток небольших групп людей, которые могут найти на островах незабываемые места активного отдыха сообразно своим интересам.

Еще одна точка роста – это развитие экспедиционного и круизного флота для путешествий на Сахалин и Курилы. Есть компания, которая этим занимается. Мы видим, что у россиян растет интерес к круизам по маршруту Владивосток – Сахалин – Курилы – Камчатка, которые дают возможность побывать на островах. И это несмотря на достаточно высокую стоимость, которая начинается от полумиллиона рублей. Людям интересны и Сахалин, и каждый из Курильских островов в отдельности, потому что все они уникальны по-своему.

Хорошим импульсом здесь может стать модернизация Корсаковского порта. Пассажирам заходящих туда круизных лайнеров можно будет организовывать экскурсии по югу Сахалина, там есть что показать. Хороший задел для этого есть – между Южно-Сахалинском и Корсаковым ходит рельсобус.

В общем, наши острова имеют все шансы стать лучшим местом отдыха для тех, кого не устраивает простое лежание на песке с потреблением элитного алкоголя. Для тех, у кого есть потребность в активном отдыхе.

Беседовал Евгений АВЕРИН.

А вы не знали?