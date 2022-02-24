На всех турнирах – на пьедестале почета. Сахалинские спортсмены радуют своими успехами

Забег по льду моря

Сахалинский спортсмен Ильяс Нургалиев принял участие в ледовом полумарафоне Honor Vladivostok Ice Run и занял второе место на дистанции 10 километров. Островитянин уступил победителю 6 секунд.

Взрослые атлеты выступали на дистанциях 5, 10 и 21,1 км. Самый протяженный маршрут прошел от поселка Канал до кутовой части бухты Новик. Для детей подготовили забеги на 500 м и 1 км, сообщили в сахалинском министерстве спорта.

По словам атлета, он не готовился и не планировал участвовать в стартах. Ильяс приехал во Владивосток, чтобы поддержать и помочь своей тренировочной группе.

– О ледовом полумарафоне я узнал в декабре и даже не планировал выступать, ехал в качестве тренера. В результате выступили все вместе, дружной командой. Очень приятно, что мы попали в шестерку победителей – это хороший результат, – поделился впечатлениями от мероприятия сахалинский спортсмен.

Кроме Ильяса хороший результат показала сахалинка Ульяна Добровольская. Девушка бежала 21,1 км и в общем зачете пришла к финишу 13-ой. Среди женщин на этой дистанции это третье место.

Основные трудности, с которыми, как правило, спортсмены сталкиваются во время забега, это непредсказуемый климат, в том числе ветер, снег, минусовые температуры.

Honor Vladivostok Ice Run – единственный в России забег по льду моря, который проходит уже седьмой год подряд. Ежегодно в нем принимают участие спортсмены из регионов России, а также жители других стран мира.

В условиях сильной конкуренции

В Иркутске состоялись всероссийские соревнования по дзюдо на призы спортивного клуба «Дзюдоист». Его участниками стали 328 спортсменов в возрасте не старше 15 лет из 14 регионов России.

Дзюдо в Иркутской области является базовым и одним из популярных видов спорта. В столице Приангарья регулярно проводятся соревнования областного, межрегионального и всероссийского уровня.

Сахалинскую область представляли воспитанники спортшколы самбо и дзюдо. В условиях сильной конкуренции им удалось завоевать три медали. Серебряным призером стала Вероника Макеева, а Даниэль Бердикулов и Максим Пивоварчик – бронзовыми. У Богдана Тяпшева четвертое место, у Софьи Лысиковой – пятое.

Также неплохо проявили себя Борис Ким и Нуриэль Бердикулов. Оба заняли седьмое место.

Выиграл три боя из четырех

Сахалинский спортсмен, воспитанник тренеров Никиты Шимко и Андрея Березовского областной федерации киокусинкай и спортивного клуба «SakhKuokushin» Даниил Ли стал обладателем бронзовой награды международных соревнований «Russian Open Junior Cup 2022». Турнир по киокусинкай прошел в Москве и собрал более 1500 участников из 17 стран.

11-летний сахалинец Даниил Ли выступал в весовой категории «30 кг». Юный спортсмен провел четыре боя, в трех из них одержав победу, тем самым завоевав бронзовую медаль. Соперниками Даниила были спортсмены России и Сербии. Первое и второе места в этой возрастной группе заняли представители Московской области.

– Для победы Даниилу немного не хватило опыта, но мы будем над этим работать. Тем не менее, третье место – это высокий результат для нас, учитывая, что наши спортсмены редко участвуют в столь крупных соревнованиях, – рассказал Никита Шимко.

«Сахалиночка» – вторая

В Улан-Удэ завершился дальневосточный этап всероссийских соревнований «Мини-футбол – в школу» среди команд общеобразовательных организаций. Его участниками были 39 команд мальчиков и девочек 2008 – 2009 и 2010 – 2011 г. р. из 9 регионов ДФО.

У девочек 2010 – 2011 г. р. второе место заняла команда «Сахалиночка» из средней школы № 11 г. Южно-Сахалинска.

Две бронзовые медали

Кубок России по легкой атлетике среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата принес две бронзовые медали островным параспортсменам. Старты прошли в Саранске.

Отличились воспитанники спортшколы олимпийского резерва летних видов спорта им. Э. М. Комнацкого. Среди юношей 14 – 19 лет сахалинец Егор Стрикун занял третье место в толкании ядра (тренер Алексей Власов). А Дмитрий Стовба стал третьим в беге на 200 м. Помимо этого атлет боролся за победу на дистанциях 60 и 400 м (тренеры Лариса Жук, Константин Крымский, Алексей Власов).

Подготовил Юрий ПОДЛИПЕНСКИЙ.