На Всероссийском турнире по теннису на призы ГК «Гидрострой» сахалинцы зачехлили ракетки досрочно

В Южно-Сахалинске продолжается Всероссийский турнир по теннису на призы ГК «Гидрострой» среди юношей и девушек до 17 лет. Третий день соревнований подвел черту под выступлением на этом турнире сахалинских спортсменов. К огромному разочарованию, ни один из них не только не сможет подняться на подиум, но и не будет выступать в четвертьфинале и полуфинале. Но обо всем по прядку.

В 1/8 турнира островитянка Василиса Кочкадаева пробилась, одержав победу над соперницей из Рязани Викторией Кузякиной в трех партиях 6:1, 4:6, 6:1. Во втором круге соревнований нашей девушке предстояло встретиться с третьей сеяной Полиной Шляпниковой из Санкт-Петербурга. В августе Полина принимала участие во Всероссийском турнире на призы города Южно-Сахалинска и в четвертьфинале скрестила ракетки с островитянкой. В упорной борьбе гостя с берегов Невы победила со счётом 2:0. Понятно было желание Василисы взять реванш и пройти в следующий круг турнира.

Дебют встречи не получился у Кочкадаевой. Несмотря на то, что две подачи она завершила эйсами, первый гейм проиграла.

Столь неприятное начало Василиса пережила довольно спокойно. Тут же сделала обратный брейк и выиграла свою подачу, поведя в сете 2:1. Шляпникова ошеломляет сахалинку острыми атаками и начинает давить ее прекрасной подачей. Василиса, сама любящая мощный атакующий теннис, зачастую не успевала за темпом соперницы, совершая вынужденные и невынужденные ошибки. Как следствие, Полина Шляпникова выходит вперед 4:2.

Недолго вела в счете петербурженка. Василиса вначале выиграла гейм на своей подаче, затем подачу соперницы и вновь свою. На табло появились цифры 5:4. До победы в сете необходимо было совершить брейк. Но опытная гостья из Санкт-Петербурга не позволила островитянки праздновать успех в партии. Вначале она сравняла счет 5:5, а затем сделала брейк 6:5 и выиграла свою подачу в упорной борьбе на больше меньше 7:5 и 1:0.

На мой взгляд, концовка первой партии стала ключевой в матче. Стоять в одном розыгрыше от победы в сете и уступить подряд три гейма — после такого нокдауна самый опытный спортсмен «сломается». Как следствие, во второй партии игра у Василисы разладилась. Её соперница, поймав кураж и почувствовав вкус приближающейся виктории, не позволила сахалинке выиграть ни одного гейма — 6:0 и 2:0 в матче.

Островная команда девушек лишилась последнего участника в одиночном разряде. Правда был еще один шанс зацепиться на участие в одиночке. У юношей право бороться за путевку в четвертьфинал получил Владислав Каратеев. В 1/16 финала наш спортсмен взял вверх над соперником из Санкт-Петербурга Алексеем Киселевым со счетом 2:0 (6:2, 6:3). В 1/8 финала Владиславу противостоял Сергей Вронский (Москва). На турнире москвич был посеян под восьмым номером. В 1/16 финала Сергей не оставил ни малейшего шанса на успех Льву Селехову (Южно-Сахалинск). Оба сета он завершил с одинаковым счетом 6:0.

Первые три гейма оставил за собой Вронский. Владислав Каратеев не сдается и выигрывает розыгрыш на своей подаче — 1:3. Его соперник продолжает вести свою игру и вновь разрыв в три очка — 4:1. Каратеев борется за каждое очко и сокращает отставание — 3:5. И всё же последнее слово в партии было за игроком из столицы — 6:3 и 1:0.

Во втором сете рисунок игры не изменился. Сергей Вронский продолжал давить. Без особых проблем он сделал брейк, а затем выиграл гейм на своей подаче 2:0. Владислав не сдаётся — 1:2. Сергей играет легко и просто изматывает своего соперника укороченными. При счёте 5:2 Вронский подавал на сет-матч. И здесь сахалинец показывает «зубки». В очередном розыгрыше он так задергал соперника, переводя мячи по углам, что Вронскому пришлось изрядно побегать. На больше меньше Сергей уступил гейм 3:5. Поняв, что так можно и сет проиграть, гость из столицы продолжил «угощать» Владислава укороченными. Как ни старался Каратеев перевернуть ход поединка в свою пользу, в этот день его соперник был сильнее — 6:3 и 2:0 в матче.

Последние надежды увидеть островных теннисистов в полуфинале турнира были связанны с Марией Чернышковой и Василисой Кочкадаевой.

Мария Чернышкова в паре с Алисой Шульга (Хабаровск) сразилась в четвертьфинале с сильным дуэтом Ксения Водолаженко (Мытищи) — Мария Сырмолотова (Хабаровск). В 1/8 соревнований Мария и Алиса выбили из турнира сахалинскую пару Алиса Пирова — Эвелина Руммо 2:0. Их соперницы уверенно переиграли дуэт Алёна Воробьёва (Уфа) — София Полуянова (Ростов-на-Дону) — 6:1, 6:1.

Фаворитами встречи считалась пара Водолаженко – Сырмолотова, и прогнозам суждено было сбыться. Оба сета Ксения и Мария завершили с одинаковым счётом 6:2 и прошли в полуфинал турнира, оставив за его бортом еще одну сахалинку.

Василисе Кочкадаевой в паре Кариной Ким (Хабаровск) в 1/4 противостояла мини-команда из Москвы Светлана Ефремова — Дарья Никитюк. В 1/8 Ким — Кочкадаева не без труда взяли вверх у дуэта Виктория Бутаева (Чита) — Диана Третьякова (Хабаровск) 7:5, 6:3. Московская пара на этой стадии соревнований только на тай-брейке склонила чашу весов в свою пользу, встречаясь с мини-командой Виктория Кузякина (Рязань) — Алина Шилова (Москва) — 6:2, 4:6, 10:5.

Первыми подавали в матче Василиса и Карина и без особого труда выиграли гейм. Тут же дальневосточный дуэт делает брейк 2:0. Дальше больше, девушки вновь забирают свою подачу 3:0. Ефремова — Никитюк на своей подаче смогли размочить счёт 1:3. Кочкадаева — Ким увеличивают разрыв до трёх очков 4:1. После столь удачного начала команда из Южно-Сахалинска — Хабаровска проигрывает подряд четыре гейма и на табло 4:5, впереди соперницы из Москвы. В десятом гейме дальневосточники делают брейк 5:5. Концовка партии была за Светланой и Дарьей, которые тут же сделали обратный брейк, а затем поставили победную точку — 7:5.

Во втором сете обе мини-команды продолжают показывать силовой, быстрый и красивый теннис. Порой играя у сетки, девушки демонстрировали чудеса реакции, которой могли бы позавидовать хоккейные вратари. В их поединке был весь набор: форхэнды, укороченные, удары по линии, закрытой и открытой ракеткой, смэши, подачи на вылет. При этом поединок напоминал русские качели — 1:1, 2:2, 3:3, 4:4. В самый ответственный момент в сете Василиса и Карина выигрывают свою подачу и тут же делают брейк 6:4 и 1:1 в матче. Судьба противостояния Дальний Восток — Москва решалась на тай-брейке, который игрался до десяти очков.

Начало было за Ким — Кочкадаевой. Два розыгрыша — и 2:0. Соперницы не сдаются 2:2, 3:3, 4:4. Более того выходят вперёд 5:4. Карина и Василиса не остаются в долгу и берут две подачи 6:5. Поединок по своему накалу был похож на финал турнира. Светлана и Дарья усиливают давление, выиграв подряд четыре розыгрыша 9:6, и им остается сделать всего один шаг до общей победы. Ким — Кочкадаева сокращают разрыв 7:9. Дуэт из столицы, поймав кураж, смог выиграть подачу соперниц и завершить тай-брейк в свою пользу 10:7 и матч 2:1. Тем самым заставив зачехлить ракетку на этом турнире последнего участника от сахалинской команды.

Несмотря на обидное поражение, пара Карина Ким — Василиса Кочкадаева показала хороший теннис. Хотя мини-команда не такая обкатанная. Девушкам необходимо время, чтобы еще больше понять философию парной игры. Необходим опыт, чтобы стать игроками высокого уровня. Само участие во всероссийском турнире – уже крутое достижение. Вместе с этим им надо продолжать прибавлять и совершенствоваться. Всё мною сказанное можно отнести ко всем участникам сахалинской команды, которые выходили на корт в этом турнире.

Игорь КАРПУК.

Фото автора.