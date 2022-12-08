На встрече с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека президент Владимир Путин заявил, что разговоры о каких-то дополнительных мобилизационных мероприятиях просто не имеют смысла, необходимости для государства и для Министерства обороны в этом на сегодняшний день нет.

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