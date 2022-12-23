«На всю страну такой один – Сахалин»

Виталий Карталов из областного центра – разносторонний и талантливый человек. У него несколько морских профессий и электротехнических специальностей, а еще десятка два песен о Сахалине.

– Они рождаются, когда возникает особое настроение на творчество. Тогда появляются и слова, и музыка. Я счастливый человек, мне это в радость.

Виталий родом из Корсакова. К музыке его приобщил руководитель школьного ансамбля Николай Швилкин.

– В Александровске-Са­ха­линском он был известным музыкантом, – рассказывает Виталий Карталов. – Потом переехал в Корсаков и стал нас учить музыке, играть в ансамбле, выступать на различных школьных и городских мероприятиях. Он хороший педагог, уроки его не забыты.

В Дальневосточном политехническом институте Владивостока, куда поступил сахалинец, ему было некомфортно без музыки. Узнав, что при Доме культуры железнодорожников есть рок-коллектив «Бит Фут», он влился в его состав. Играл, сочинял музыку, выступал на различных мероприятиях.

Через несколько лет пребывания в приморской столице Виталий все же вернулся на остров. Притяжение Сахалина оказалось сильнее.

Несмотря на профессиональную востребованность в разных сферах, музыка для Карталова остается увлечением на всю жизнь. Он сочиняет авторские песни, исполняет их под гитару. А композицию патриотической направленности «Сахалин – Курилы» записал даже с военным оркестром.

Сегодня в рамках проекта «Воспетые острова» мы представляем песню, которую Виталий сочинил в начале прошлого года. Называется она «Сахалин». Аранжировку выполнил профессиональный музыкант Олег Иванов из г. Кропоткина Краснодарского края, активно сотрудничающий с островными авторами.

А видеоряд к песне создала южно-сахалинская компания «Оригами» Артура Кима. И наш любимый остров предстал в ролике во всесезонных пейзажах. Интересными получились съемки с квадрокоптера, запечатлевшие морское побережье и простор зеленых лугов, заснеженные сопки и ленты дорог, по которым мчится «Москвич». Кстати, как рассказал Виталий Карталов, его для съемки, не взяв ни копейки за бензин, предоставил энтузиаст Владимир Мороз. Эта творческая работа участвует в региональном фестивале музыкальных видеоклипов «Отклик».

Композиция, о которой мы рассказали, это еще одно признание в любви Сахалину, единственному, уникальному, неповторимому.

Людмила Степанец.

Песня «Сахалин»

Стихи – Виталий Карталов

Аранжировка – Олег Иванов

В 2022 году Сахалинская область отмечает юбилей – 75-летие образования региона в его нынешних границах. Этому событию редакция посвящает проект «Воспетые острова». Мы рассказываем об истории создания песен о Сахалине и Курилах, об их авторах – профессиональных и самодеятельных, а также об исполнителях.

Прослушать песни можно на интернет-площадках газеты «Советский Сахалин» – на сайте, ВКонтакте, Телеграм, Одноклассниках, ЯRUS.

Приглашаем принять участие в проекте. Присылайте песни. Будем их слушать и оценивать вместе.

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