«На всю страну такой один – Сахалин»

Виталий Карталов из областного центра – разносторонний и талантливый человек. У него несколько морских профессий и электротехнических специальностей, а еще десятка два песен о Сахалине.
– Они рождаются, когда возникает особое настроение на творчество. Тогда появляются и слова, и музыка. Я счастливый человек, мне это в радость.
Виталий родом из Корсакова. К музыке его приобщил руководитель школьного ансамбля Николай Швилкин.
– В Александровске-Сахалинском он был известным музыкантом, – рассказывает Виталий Карталов. – Потом переехал в Корсаков и стал нас учить музыке, играть в ансамбле, выступать на различных школьных и городских мероприятиях. Он хороший педагог, уроки его не забыты.
В Дальневосточном политехническом институте Владивостока, куда поступил сахалинец, ему было некомфортно без музыки. Узнав, что при Доме культуры железнодорожников есть рок-коллектив «Бит Фут», он влился в его состав. Играл, сочинял музыку, выступал на различных мероприятиях.
Через несколько лет пребывания в приморской столице Виталий все же вернулся на остров. Притяжение Сахалина оказалось сильнее.
Несмотря на профессиональную востребованность в разных сферах, музыка для Карталова остается увлечением на всю жизнь. Он сочиняет авторские песни, исполняет их под гитару. А композицию патриотической направленности «Сахалин – Курилы» записал даже с военным оркестром.
Сегодня в рамках проекта «Воспетые острова» мы представляем песню, которую Виталий сочинил в начале прошлого года. Называется она «Сахалин». Аранжировку выполнил профессиональный музыкант Олег Иванов из г. Кропоткина Краснодарского края, активно сотрудничающий с островными авторами.
А видеоряд к песне создала южно-сахалинская компания «Оригами» Артура Кима. И наш любимый остров предстал в ролике во всесезонных пейзажах. Интересными получились съемки с квадрокоптера, запечатлевшие морское побережье и простор зеленых лугов, заснеженные сопки и ленты дорог, по которым мчится «Москвич». Кстати, как рассказал Виталий Карталов, его для съемки, не взяв ни копейки за бензин, предоставил энтузиаст Владимир Мороз. Эта творческая работа участвует в региональном фестивале музыкальных видеоклипов «Отклик».
Композиция, о которой мы рассказали, это еще одно признание в любви Сахалину, единственному, уникальному, неповторимому.
Людмила Степанец.
- Песня «Сахалин»
- Стихи – Виталий Карталов
- Аранжировка – Олег Иванов
В 2022 году Сахалинская область отмечает юбилей – 75-летие образования региона в его нынешних границах. Этому событию редакция посвящает проект «Воспетые острова». Мы рассказываем об истории создания песен о Сахалине и Курилах, об их авторах – профессиональных и самодеятельных, а также об исполнителях.
Прослушать песни можно на интернет-площадках газеты «Советский Сахалин» – на сайте, ВКонтакте, Телеграм, Одноклассниках, ЯRUS.
Приглашаем принять участие в проекте. Присылайте песни. Будем их слушать и оценивать вместе.
13 июля 2021 – Валентина Толкунова у островитян
22 июля 2021 – В ритме «Сахалинского вальса»
29 июля 2021 – «Мой Сахалин – далёкая страна…»
5 августа 2021 – Душевный шансон
12 августа 2021 – Хит от ветра юности
19 августа 2021 – Признание в любви
26 августа 2021 – Суперстар Кунашира
2 сентября 2021 – Гавань его мечты
9 сентября – «Песня на слуху… Будет жить!»
16 сентября 2021 – Бирюзовый край Виктора Воронова
23 сентября 2021 – Каждый год по песне
30 сентября 2021 – Премьера песни
7 октября 2021 – Букет от Яна Френкеля
14 октября 2021 – Тезка острова Юрий
21 октября 2021 – Владимир Высоцкий тоже отметился…
29 октября 2021 – «Пою о том, чем дорожу»
2 ноября 2021 – «Город милый мой стал моей судьбой»
11 ноября 2021 – Музыкальная заявка из Калифорнии
18 ноября 2021 – «С чайками летит его душа»
25 ноября 2021 – «Озеро Валентины» Юрия Михеева
2 декабря 2021 – Между небом и землей
9 декабря 2021 – Почти загадочная история
16 декабря 2021 – Ностальгия в ожидании теплого мая
23 декабря 2021 – Есть в острове нечто магическое
29 декабря 2021 – «Благословенный Сахалин»
13 января 2022 – Премьера песни – эксклюзив проекта
20 января 2022 – «Голубоглазый Сахалин»
28 января 2022 – Творческая удача
3 февраля 2022 – Еще одна премьера
10 февраля 2022 – Бард, поймавший золотую рыбку
17 февраля 2022 – Курильская нота Юрия Визбора
24 февраля 2022 – Возвращение на остров
3 марта 2022 – Всему свету по строчке…
10 марта 2022 – О Сахалине с любовью
17 марта 2022 – Наш Тихоокеанский флот
24 марта 2022 – «Ровно восемь часов назад»
31 марта 2022 – «Здесь я дома»
7 апреля 2022 – Под гитарные аккорды
14 апреля 2022 – Поющий поэт
21 апреля 2022 – «Это гавань моя»
5 мая 2022 – Верность музыке и Сахалину
12 мая 2022 – Творчество под знаком любви
19 мая 2022 – Возвращение в город юности
27 мая 2022 – Обронила перышко жар-птица
2 июня 2022 – Вольным нареченный
9 июня 2022 – Музыкальный союз земляков
17 июня 2022 – Ну как, Сахалин, дела?
24 июня 2022 – Хип-хоп о Сахалине
30 июня 2022 – Ее «Белая сирень»
8 июля 2022 – «Сахалинская любовь»
14 июля 2022 – «На свете много островов, но ты один…»
21 июля 2022 – «Мне очень дорог край родной»
28 июля 2022 – Ему звезда упала на ладошку
7 августа 2022 – «Сахалин, конечно, не Австралия»
13 августа 2022 – Хиты от Евгения Мухина
19 августа 2022 – Бард-чемпион
26 августа 2022 – На очереди – блюз
2 сентября 2022 – «Благодарим, солдаты, вас!»
9 сентября 2022 – «Рыбкой зеленой плывет Сахалин»
16 сентября 2022 – «Край островной»
23 сентября 2022 – «Мыс Свободный»
30 сентября 2022 – На берегу родной земли
7 октября 2022 – Человек-оркестр Сусунайской долины
14 октября 2022 – Здесь все не так, как на Большой земле
21 октября 2022 – Композицию удачно «сварганили»
28 октября 2022 – «К моей жизни швартуется остров»
4 ноября 2022 – Край красоты Сахалин
11 ноября 2022 – Жемчужина в бусах России
18 ноября 2022 – Проект в проекте
25 ноября 2022 – Первая ласточка «Полевой почты»
2 декабря 2022 – Вторые Сочи – Сахалин
9 декабря 2022 – «Любить тебя не трудно…»
16 декабря 2022 – «Охотское море, Татарский пролив…»