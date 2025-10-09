На втором международном турнире по хоккею «Золотая шайба» в составе команды «Сахалин» выступала 13-летняя Елизавета Сильченко

Надо отметить, девчушка показала себя с лучшей стороны. В стартовом матче турнира с командой «Цзямусы-1» (Хэйлунцзян) она, защитник, отметилась голом. В матче за бронзовые медали с «Трансбункером» (Хабаровский край) Елизавета стала ассистентом двух голевых передач. Именно с её пасов команда «Сахалин» сравнивала счёт в поединке.
После напряжённого матча за третье место наш корреспондент попросил Елизавету Сильченко ответить на вопросы.
– Как ты пришла в хоккей? Почему выбрала этот довольно жесткий мужской вид спорта?
– С четырёх лет я посещала секцию фигурного катания. Мой старший брат стал заниматься хоккеем. Так сложилось, что фигурное катание мне не нравилось. Увидела, как тренируются мальчишки в хоккейной секции. Посмотрела несколько матчей и сказала маме, что не хочу больше посещать секцию фигурного катания. Хочу попробовать себя в хоккее. Мама была не против.
– Помнишь свою первую официальную игру в составе команды?
– Тогда мне было лет шесть, и наша команда поехала на турнир в Литву. Играли против более взрослых ребят. Конечно, это было очень круто.
– Хоккей очень жесткий вид спорта. Ты играешь в составе команды, где одни мальчишки. Не обижают на поле во время матчей?
– Всякое бывает. Порой и довольно жёстко встречают. Я не обращаю на это внимания. Если выступаешь в составе мужской дружины, надо быть готовой и к жёсткой игре на ледяной площадке, быть на равных со всеми, уметь терпеть.
– Сама наказываешь своих обидчиков?
– Нет, не ввязываюсь в ответку. Понимаю, что иногда надо быть жёстче на льду, но пока не очень это у меня получается.
– Чем тебя всё же околдовал хоккей?
– Трудно мне ответить на этот вопрос. Может, потому, что во время матчей получаешь определённый экшен.
– А если бы не было хоккея и брат занимался футболом, пошла бы тоже в эту секцию?
– Скорее всего нет.
– Какие мечты связываешь с хоккеем?
– По достижении шестнадцати лет мечтаю попасть в команду мастеров женской хоккейной лиги «Сахалин». Очень бы хотелось выступать за команду нашей страны.
– Назови самый большой успех, который ты достигла с командой?
– Бронзовая медаль на этих международных соревнованиях «Золотая шайба».
Игорь КАРПУК.
Фото автора.