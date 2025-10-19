На высокой медальной ноте завершили сахалинские летающие лыжники первенство России по прыжкам на лыжах  с трамплина

В командных соревнованиях микст наши спортсмены завоевали золотую и бронзовую медали.

Капризная островная погода решила проверить спортивный характер летающих лыжников. Дождь поставил под угрозу проведение командных соревнований. Однако мокрые осадки оказались не помехой для спортсменов. Основной удар по проведению прыжков мог нанести сильный порывистый ветер до 10 метров в секунду. К счастью, в субботний утренний день на трамплинном комплексе «Высота» был полный штиль.

В третий, финальный день разыгрывался последний комплект медалей в командных соревнованиях. В миксте состав команды состоял из двух юниорок и столько же юниоров. Каждый спортсмен должен был совершить по три зачетных прыжка. В связи с сильным дождем судейская коллегия приняла решение ограничиться двумя.

Первая серия показала, что квартет «Сахалин-1» серьезно замахнулся на медали самой высокой пробы. Диана Ермоленко прыгнула на 69,5 м, Никита Беленок и Дмитрий Серегин приземлились на отметке 72 м, Полина Пак улетела на 73,5 м. Общая сумма очков за дальность полетов и технику исполнения составила 431,9 балла.

Команда из Нижегородской области попыталась навязать борьбу островитянам, но ни у девушек, ни у юношей прыжки не заладились. Вероника Павлова и Данила Рогалёв приземлились на отметке 67 м, Анастасия Фролова пролетела 64,5 м, Константин Краев — 66,5 м. Командная сумма очков составила 375,9.

Квартет «Сахалин-2» прыгал в этот день как под копирку. Анастасия Калинина, Тимофей Ходосов, Кира Фендрикова приземлились на отметке 64,5 м. Максим Калиберда улетел на 63,5 м, при этом от судейской коллегии он получил самые высокие очки из всех членов команды — 92,2. Общая сумма баллов у наших земляков составила 359,8.

Вторая зачетная попытка должна была дать ответ, кто в этот день поднимется на подиум. Сохраняла шансы выиграть бронзовые медали команда Санкт-Петербурга.

Дружина «Сахалин-1» не позволила соперникам отобрать у них золотые медали. Набрав по сумме двух попыток 872,5 балла, островная первая четвертка поднялась на высшую ступеньку пьедестала почета. Команда из Нижегородской области отстала на 119,6 очка. Замкнула тройку сильнейших команда «Сахалин-2» — 727,8 балла.

Полина Пак стала абсолютным победителем первенства, выиграв индивидуальные соревнования, супер-тим и командный микст.

В личной беседе девушка рассказала:

— Несмотря на то, что мне удалось выиграть три медали высшей пробы, в первый и в заключительный день первенства своими прыжками не совсем довольна. Осталась удовлетворена полетами только второго дня соревнований. Впереди зимний сезон. Надеюсь, на первенстве России подняться на подиум в личных и командных соревнованиях. В Кубке страны было бы отлично оказаться в пятерке сильнейших.

В одном из репортажей с соревнований мы написала о воспитаннике углегорской школы по прыжкам на лыжах Тимофее Ходосове. Свою спортивную коллекцию наград Тимофей пополнил первой бронзовой медалью первенства России.

Игорь КАРПУК.

Фото и видео автора.