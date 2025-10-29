На высокой спортивной ноте закончили сахалинские волейболистки домашнюю серию второго тура чемпионата России в высшей лиге А

В двух поединках с «Амурскими Тигрицами» (Хабаровский край) наши девушки уступили соперницам один сет.

Смело можно сказать, женская волейбольная высшая лига А набрала приличную скорость. Второй тур подарил зрителям в Южно-Сахалинске целую серию ярких матчей. Не стали исключением заключительные встречи островной дружины с хабаровчанками.

Первый сет, 28 октября, «Тигрицы» начали настолько мощно, что такой спортивной дерзости не ожидали не только сахалинские болельщики, но и игроки «Сахалина». Амурчанки с первых розыгрышей смогли навязать островитянкам свою игру и повели в счете 2:5, 3:7, 4:9.

Первые минуты матча хозяйки площадки выглядели разобранными. У «Тигриц», напротив, залетало всё, отличную атаку сменяла надежная игра блока. Соперник работал на площадке как хорошо отлаженный механизм, в то время как наша команда была в поиске лидера, который смог бы завести команду.

Да и в защите «Тигрицы» поднимали порой просто «мертвые» мячи. Особенно много хлопот доставляла нашей дружине доигровщица Санта Янилейдис.

Постепенно «Сахалин» вошел в игру и его атаки стали достигать цели. 9:10, 12:13, 14:15, 17:17, 18:18. К концовке партии «Сахалин» впервые выходит вперед 19:18, 20:19. И все же финал этого драматичного сета был за хабаровчанками — 23:25.

Во второй партии хозяйки площадки довольно сильно разозлились на себя и стали играть с повышенной концентрацией, усилили игру на блоке.

При счете 10:5 главный тренер амурчан Александр Щурин берет тайм-аут. Эта минутная пауза не приносит нашим соперницам желаемого. Островитянки продолжают доминировать на площадке — 15:9, 19:10, 21:16, 25:18 и 1:1.

В третьем сете игра пошла на равных и напоминала американские горки — 4:3, 6:4, 6:9, 8:10, 10:10, 11:11, 11:13, 14:13, 15:15, 19:19. В концовке партии нервы крепче оказались у наших девушек, и они смогли додавить соперниц — 25:21 и 2:1.

Четвертый сет был определяющим. «Тигрицы» горели желанием перевести игру на тай-брейк. Островитянки, наоборот, завершить матч и пополнить копилку очередными тремя очками. С первых розыгрышей «Сахалин» повел — 5:3, 7:3, 14:7. Отрыв в очках только увеличивался 18:9, 23:12, 25:13 и 3:1 в матче.

Проведя анализ первой встречи с «Тигрицами», разобрав все допущенные ошибки и провалы в игре, 29 октября на площадке была совсем другая команда «Сахалин».

Матч начался с мощных атак наших девушек. Десять розыгрышей — и счет 3:7 в пользу островитянок. Постепенно соперницы пришли в себя от стартового «нокдауна» и стали догонять беглянок 14:16, 15:17, 17:17. Как ни старались «Тигрицы», им не удалось совершить маленькое спортивное чудо и перевернуть сет. Концовка партии осталась за «Сахалином» — 17:19, 18:23, 19:25.

Во втором сете повторилась картина первого. Десять розыгрышей — и 3:7 в пользу «Сахалина». Не только дебют партии прошел под копирку первого сета, но и вся партия. Островитянка постоянно вели в счете с разницей в три — четыре очка. Только дважды позволив соперницам сократить разрыв до двух мячей 14:16, 15:17. Уверенно выиграв сет 21:25, островитянки сделали серьезную заявку на победу в матче.

Заключительная партия не подарила даже небольшую интригу. Игроки «Сахалина» с первых розыгрышей держали свой темп, хабаровчанки пытались под него подстроиться и выровнять игру, но так и не смогли ничего сделать, уступив сет со счетом 19:25.

Островитянки закончили седьмую игру в чемпионате с баранкой 3:0 и набрали очередные три очка.

Третий тур наши девушки проведут в Орле 5 — 6 ноября. Их соперницами будет «Атом-Курск» (Курская область). Команда в восьми встречах одержала четыре победы и занимает восьмое место в турнирной таблице.

Только во второй половине декабря — с 17 по 21-е — наши болельщики смогут увидеть поединки «Сахалина» на своей площадке. Дважды островитянки встретятся с «Динамо-Метеор-2» (Челябинск) и «Динамо-Уфимочка БашГАУ» (Уфа).

Одержав на старте турнира девять побед в десяти сыгранных матчах «Сахалин» уверенно возглавляет на сегодняшний день турнирную таблицу. В активе команды 27 очков.

Идущая на втором месте «Северянка» (Череповец) после восьми матчей отстает от лидера на семь очков. Замыкает тройку лучших «Муром» (Владимирская область) — 19 очков. На четвертом месте «Динамо-Анапа».

В шести встречах динамовки, на сегодняшний день, не испытала горечь поражения. Три матча бело-голубые выиграли со счетом 3:0 и столько же завершили в свою пользу на тай-брейке 3:2.

Подводя итоги второго тура чемпионата в высшей лиге А, можно сказать, никто из сахалинских болельщиков и команд соперниц не ожидали такого мощного старта «Сахалина».

Лидера от второго места отделяют семь очков. Здесь необходимо учитывать, что «Сахалин» провел на две игры больше. Одно можно с уверенностью сказать, борьба за призовую тройку в чемпионате будет очень серьезной. И островитяне надеются, что в этой гонке за медалями тон будут задавать островные волейболистки.

Игорь КАРПУК.

Фото и видео автора.