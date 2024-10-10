На ярмарку – пешком и челночным ходом. Многие покупатели попутно могли бы сдать и нормы ГТО

Всем был хорош областной агрофестиваль «Своё родное, островное», прошедший в минувшую субботу, кроме одного – уж слишком далеко от центра и его транспортных узлов находилась ярмарочная площадка.

Администрация города выделила для большого праздника территорию юго-восточнее стадиона «Спартак», что у подножия горы Большевик.

Многие пенсионеры изначально отказались ехать в тот район за покупками, хотя муниципалитет известил, что с площади Победы на ярмарку будут ходить автобусы-челноки (шаттлы).

Вообще, логично было бы забирать пассажиров где-то в центре города, поближе к вокзалу. Ведь на агрофестиваль едут жители отдаленных планировочных районов, как правило люди пожилые, которым трудновато на своих двоих преодолевать большие расстояния, да еще и в горку.

Однако городские власти определили другое место встречи – площадь Победы. Но там не было указателей для тех, кто желал воспользоваться шаттлами, курсировавшими с 20-минутным интервалом. Приходилось потратить немало времени, чтобы сориентироваться, пересечь площадь и добраться до автобусной остановки в юго-восточном секторе.

А масса людей, не найдя или не дождавшись транспорта, отправ­лялась пешком. Шли по трассе с шутками-прибаутками. Мол, заодно и нормы ГТО сдадим.

Если пассажирам, отправлявшимся на фестиваль с площади Победы налегке, места в салоне автобуса хватало, то тем, кто отправлялся в обратный путь с покупками, было явно тесно. Многие закупали сельхозпродукцию впрок, картошку брали мешками. Другие приобрели рослые саженцы, партию рыбы… Хорошо бы в следующий раз использовать транспорт повместительнее или участить рейсы.

На самой площадке, где проводился фестиваль, не хватало указателей, помогающих сориентироваться по торговым рядам и другим объектам. В каком секторе продают рассаду, саженцы? Где торгуют «кондитеркой», мясо-молочной продукцией? Где расположены палатки «делового сектора», где аграрии могут получить консультации?

В целом же праздник удался. Жаль только, что ярмарке отвели всего лишь один день. Многие вспоминали, что прежде она длилась два дня и это было удобно для всех.

Семён РЕЧКИН.