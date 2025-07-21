На кануне Дня торговли в Южно-Сахалинске будет работать ярмарка

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Тематическая ярмарка к Дню работника торговли пройдёт в Южно-Сахалинске 25 июля, в пятницу, на территории Центральной ярмарки по адресу: ул. Вокзальная, 71. Время работы: с 11.00 до 16.00.

Будет представлен богатый выбор продукции по ценам производителей: рыба, пресервы, свежие овощи (огурцы, томаты, кабачки, капуста, свежая зелень и многое другое), мясо, колбасы, кондитерские и хлебобулочные изделия, молочная продукция. Товары предложат фермеры, в том числе клубнику, мёд, а также местные ремесленники свои изделия.

Посетителей ярмарки порадует концертная программа, которая будет проходить с 13.00 до 15.00.