На юге Сахалина из-за длительной жары и дефицита осадков сложилась критическая обстановка на нерестовых реках

Реки покрупнее измельчали, вода в них основательно прогрелась, а некоторые маленькие речки попросту «ушли» в песок и гальку – хорошо, если их глубина достигает 2 – 3 сантиметров. Основательно прогрелась и вода в морском прибрежье. Как такие условия могут повлиять на нерестовый ход тихоокеанских лососей, ведь практически все реки области являются нерестовыми?

Вот как прокомментировал ситуацию наш постоянный консультант кандидат биологических наук Виталий Никитин.

– Ситуация на юго-восточном побережье, в заливе Анива близка к критической. Реки с протяженностью 20 – 30 км мелководны, в устьях в отдельные дни температура воды достигает плюс 28, а в верховьях плюс 25 градусов. Реки протяженностью до 10 км вовсе высохли. Горбуша подняться по ним на нерест физически не может, а если и поднимется – там нет нерестилищ. Пересохли такие речки, как Ольховатка, Змейка, Туровка, Марковка, Береговая (Черная), Баклановка, список можно продолжить. Даже такая крупная по сахалинским меркам река, как Лютога, сильно обмельчала…

Чем это все чревато? Огромными потерями из-за заморов. Горбуша не даст потомства, значит, с учетом биологических циклов, можно не ждать уловов в 2027 году. Симы не будет в 2028 году, то же касается и кунджи.

Что-то похожее наблюдалось в 2021 году, когда три недели подряд в июле стояла жара. Но при этом не было такого иссушения рек, как сейчас, и рыбаки смогли добыть позднюю горбушу.

Чтобы не допустить катастрофичного сценария с заморами, нужно экстренно принимать меры. Какие? Регулировать численность лососей, идущих на нерест, с использованием рыбоучетных заграждений. Этот метод подвергается критике, но в нынешних условиях только так можно спасти ситуацию. Там, где на реках действуют ЛРЗ (лососево-разводные заводы), эту функцию могут взять на себя их владельцы, а на «диких» реках, таких как Анна, Журовка, Симау – региональные власти. Для того, чтобы принимать эффективные меры, необходимо постоянно вести мониторинг ситуации на реках…

В начале двухтысячных на Камчатке в подобной ситуации из-за массовых заморов погибло столько лососей, что потом на протяжении ряда лет не могла восстановиться нормальная численность стада.

В 2018-м на Итурупе из-за критичного потепления воды пришлось вводить режим ЧС на реке Рейдовой. Замора не допустили, своевременно установив РУЗ.

Жара, конечно, отражается и на состоянии воды в морском прибрежье. Для горбуши предельно допустимая температура воды плюс 14 градусов. При более высокой температуре рыбе не хватает кислорода, она становится вялой, может и погибнуть.

На мой взгляд, сейчас мы наглядно видим, в чем причина перемещения стад тихоокеанских лососей в более северные регионы: там вода прохладнее и условия для нереста более благоприятные.

На северо-восточном побережье, в Ногликском районе ситуация гораздо лучше, лосось идет на нерест в обычном режиме.

Сложно сказать, как долго продлится такая засуха. Ситуацию могли бы поправить дожди, но сколько должно выпасть осадков, чтобы напитать водой высохшие реки? Хорошо, если бы в середине августа в природе восстановился водный баланс. К тому времени на нерест должна пойти кета, – считает Виталий Никитин.

К слову

В отделе гидрологии регионального управления гидрометеослужбы лаконично «обрисовали» ситуацию в морском прибрежье. По Анивскому заливу наблюдение ведут станции в Корсакове и Новиково. Июльская среднемесячная норма для воды в прибрежье: плюс 15 градусов. В нынешнем сезоне все идет к тому, что показатель составит 18 градусов, это аномалия.

Для залива Терпения норма плюс 12 градусов, в третьей декаде месяца средний показатель составил плюс 13,5, а за 20 – 25 июля плюс 18,1 градуса!

В Татарском проливе на участке Холмск – Углегорск также наблюдается аномалия в 3 градуса. В Углегорском районе за период 20 – 25 июля средняя температура была плюс 20, а в Пильво Смирныховского района – плюс 21 градус. Все эти цифры явно не соответствуют биологическим потребностям лососей.

Ярослав САФОНОВ.