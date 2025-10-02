На юге Сахалина открылся крупный рыбоперерабатывающий комплекс

2 октября в селе Озёрском Корсаковского района торжественно открыли новый рыбоперерабатывающий комплекс.

Здесь будут производить продукцию из сырца кеты, трески и тихо­океанской сельди. В церемонии запуска приняли участие помощник Президента РФ Николай Патрушев и губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Завод в Озёрском стал частью действующего в селе предприятия «Рыболовецкий колхоз им. Кирова». Работать здесь будут 250 человек. В первую очередь это жители Сахалинской области, в том числе выпускники профильных вузов, техникумов и училищ, сообщила пресс-служба правительства региона.

Новый комплекс разместился на площади 10 тысяч квадратных метров. Он способен перерабатывать до 700 тонн сырья в сутки. Морозильное оборудование позволяет единовременно хранить до 3000 тонн. Предприятие будет выпускать широкий ассортимент мороженой продукции, в том числе глубокой степени переработки. Из отходов производства планируется выпускать до 30 тонн рыбной муки в сутки. Запланировано производство рыбьего жира. Современная технология упаковки увеличит срок хранения готовой продукции до двух лет.

Губернатор Валерий Лимаренко подчеркнул, что рыбохозяйственный комплекс – предмет гордости и важный сектор экономики Сахалинской области.

– Мы стабильно находимся в тройке лидеров на Дальнем Востоке по объёму вылова водных биологических ресурсов, производству рыбной продукции, потенциалу береговых перерабатывающих производств и имеем крупнейший добывающий флот в Тихом океане. За последние годы введено в эксплуатацию шесть новых высокотехнологичных предприятий, создано более тысячи рабочих мест. Новый завод в селе Озёрском позволит увеличить объёмы добычи рыбы и, что самое главное, обеспечить жителей области свежей и доступной рыбной продукцией, – отметил Валерий Лимаренко.

Проект по строительству рыбоперерабатывающего комплекса в Озерском был реализован по федеральной программе инвестиционных квот группой компаний «Гидрострой» – крупнейшим холдингом предприятий рыбохозяйственного комплекса региона, основанным в 1991 году. Работы завершились в рекордные сроки – они стартовали в сентябре прошлого года. Объём собственных инвестиций компании составил 3,7 млрд рублей.

Одновременно со строительством завода в акватории была проведена реконструкция прилегающих гидротехнических сооружений, в том числе выполнены дноуглубительные работы с 2,5 до 5,5 метров для обеспечения беспрепятственного и безопасного подхода рыболовных и транспортных судов. Это позволит флоту единовременно поставлять на берег до 200 тонн водных биологических ресурсов.

