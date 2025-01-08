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На юге Сахалина усиливается непогода

Фото: lublino.uvaogbu.ru

В Невельском районе с 19 часов закрыто движение всех видов транспорта. Как сообщили в региональном минтрансе, проезд перекрыли на участках между Невельском и селом Огоньки ( Анивский район) и на участке трассы Невельск-Томари-аэропорт Шахтёрск (5 – 22 км).

На этих отрезках сильный снег, ветер, видимость менее 50 метров.
Приостановила работу паромная переправа Ванино-Холмск.

По прогнозам синоптиков, завтра, 9 января по югу Сахалина (Макаровский, Томаринский, Долинский,  Корсаковский, Анивский районы) ожидается сильный снег (7-19 мм), местами очень сильный (20 мм и более за 12 часов и менее), сильная метель. Видимость при этом – 500 м и менее, средняя скорость ветра 12 м/с и более, порывами 23-28 м/с, лавиноопасно.

Аналогичные условия с 9 января в Южно-Сахалинске,
на территории Холмского, Невельского районов. Прогнозируется снег (3-6 мм), местами сильный (7-19 мм), метель, ветер на побережьях 23-28 м/с.

Эдуард Самойлов.

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