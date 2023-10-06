На юге Сахалина во второй половине дня 6 октября свет вернулся в дома свыше 13 тысяч человек

По информации правительства области, всё еще обесточено село Дачное Корсаковского района, частично нарушено электроснабжение в Южно-Сахалинске, селах Такое и Сокол Долинского района.

В этих населенных пунктах без света остаются 5100 человек. Отключено восемь ЛЭП, 215 трансформаторных подстанций. С начала циклона, по сведениям « Сахалинэнерго», было повреждено 44 ЛЭП разного класса напряжения и 177 трансформаторных подстанций. В ремонтных работах принимают участи 18 бригад из 42 энергетиков, задействовано 18 единиц техники. Полностью восстановить электроснабжение планируют к 17:00.

Ситуация в областном центре, где выпала почти месячная норма осадков, непростая, и поэтому губернатор Валерий Лимаренко дал поручение правительству региона выделить дополнительную группировку сил и средств для откачки воды в подтопленных социальных учреждениях и частном секторе Южно-Сахалинска.

Владимир Павлов.