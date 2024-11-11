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На «железном» коне по вертикали. Сахалинская мотогонщица стала третьей на чемпионате мира

Сахалинка Светлана Баранова завоевала бронзовую медаль чемпионата мира по хард эндуро в Турции. Участие в крупнейших соревнованиях принимали более 450 спортсменов.

Спортсмены провели гонку длительностью более 6 часов. Трасса при этом устроена так, что только гонщики могли помочь друг другу «занести мотоцикл» наверх по практически вертикальной поверхности. Температура во время гонки достигала 36 градусов.

Еще один сахалинец Олег Бибиков вошёл в топ-50. Островитянин был претендентом на самые высокие места, однако в гонке один из российских гонщиков почувствовал предобморочное состояния и слабый пульс, что могло привести к трагедии.

Олег Бибиков пожертвовал гонкой и вместе с другим участником Замиром Джамбулатовым смог эвакуировать пострадавшего из сложнейшего вертикального участка трассы. На это ребятам понадобилось несколько часов, сообщила пресс-служба министерства спорта Сахалинской области.

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