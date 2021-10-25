На зимовальные «квартиры». Впереди – долгожданное перволедье!

Об особенностях любительской рыбалки на Сахалине в ноябре рассказывает постоянный консультант нашей газеты Виталий НИКИТИН, кандидат биологических наук.

– В этом месяце у нас на острове – во-первых, распределение рыб по зимовальным ямам и, во-вторых, долгожданное для рыболовов-любителей перволедье. Так?

– Да, с начала ноября рыба распределяется по рекам и готовится к зимовке. В малых реках с верховьев она спускается на средние участки, а в реках, которые непосредственно впадают в море, сосредоточивается в устьях. В больших реках– Лютоге, Найбе, Поронае, Тыми и других рыба концентрируется на равнинных участках. Речь идет, прежде всего, о красноперках всех трех видов, о которых мы подробно говорили в наших обзорах, и кундже, достаточно крупных особях. В Тунайче, Вавайский озерах и других водоемах лагунного типа рыба тоже образует скопления и готовится к зиме.

– В таких зимовальных скоплениях рыбы любителей рыбалки в первую очередь интересует кунджа?

– Конечно. Сахалинского тайменя мы не рассматриваем, поскольку он занесен в Красную книгу. А кунджа обязательно концентрируется там, где отнерестились тихоокеанские лососи. Их нерестилища бывают временные, которые формируются в высокоурожайные для лососевых годы, и есть постоянные, куда рыба приходит всегда, правда, не всегда в больших количествах, что также зависит от «урожая» лососей. К примеру, постоянное нерестилище находится у села Покровки в районе нижнего моста, в 500 метрах вверх по течению Найбы. Как известно, самая поздняя горбушевая группировка – сентябрьская – нерестится в нижнем течении рек, значит, зимовальные скопления кунджи надо искать недалеко от их устья (скажем, на реке Лазовой – на расстоянии не больше двух километров).

Таким образом, в первой половине ноября в местах зимовальных скоплений (нижние участки рек) будут ловиться кунджа (с переменным успехом) и красноперка, на реках Фирсовка, Мануй, Лазовая, Лесная – еще и голец (южная проходная мальма), но в небольших количествах. В последние годы в устье Лютоги перед ледоставом практикуется лов наваги на донки.

На северо-восточном побережье острова объектом массовой любительской рыбалки станут голец и кунджа. В бассейнах рек Тымь и Поронай на выходе из притоков и в старицах будет активно брать щука. Пока стабильна температура воды, можно рассчитывать и на язя (чебака), но как только пойдет шуга, он начнет давать сбои. Язь не любит перепада температур, его клев активизируется после ледостава.

В северо-западных реках, таких, как Большая, Лангры, Теньги, Чингай, по перволедью будут весьма интенсивно ловиться ленок и хариус.

– На какие снасти? О летних мы уже рассказывали, а зимние?

– Основная подледная снасть на этих рыб – традиционная донка, только вместо грузила применяется подходящего веса мормышка, а выше нее сантиметров на 30 привязывается мушка ручейника или бокоплава. Поставили возле себя одну-две таких донки, а впереди пробурили еще лунку, где можно поблеснить маленькой 5 – 6-граммовой летней блесной (типа «крусайдера»), на которую желательно наживить опарышей или небольших навозных червей. Для этих удочек лучше всего использовать флюрокарбоновую леску в качестве основной – 0,3 мм, на паводки – 0,2 мм.

– Ясно. А теперь давайте уточним ориентировочные сроки становления льда на сахалинских реках и озерах.

– На севере это 10 – 15 ноября, на юге – вторая половина месяца, ближе к концу. Первый озерный лед в южной части острова, если не считать небольших водоемов, становится на Малом Буссе.

– В конце 80-х – начале 90-х годов прошлого века, когда я жил в Холмске, мы с друзьями ездили открывать зимний сезон на этом озере 7 ноября (поскольку праздничный день был выходным). Что повлияло на столь серьезный сдвиг начала образования льда – глобальное потепление климата?

– В причинах пусть разбираются специалисты-метео­рологи, а нам надо принимать это как данность, с учетом которой и планировать свою рыбацкую жизнь.

– Вот мне и приходится свидетельствовать, что в позапрошлом году, судя по моим дневниковым записям, я открыл зимнюю рыбалку на Малом Буссе 27 ноября. Лед потрескивал, но держал надежно. А в прошлом – только в начале декабря.

– Да, при любых прогнозах надо обязательно делать поправку на возможные аномалии погоды. Особенно с учетом нашего островного климата.

– Какие новые сезонные объекты любительской рыбалки появляются по перволедью?

– В предустьевых участках практических всех рек Сахалина после становления льда на зимовальные миграции собирается обыкновенная малоротая корюшка, а в солоноватых лагунах – озерах Буссе, Изменчивое, Тунайча – морская малоротая корюшка. Первую местные рыбаки (к примеру, в Поронайском районе) называют чекой, чекушкой, а вторую – тайфуном, тайфунчиком.

– Да, мне приходилось рыбачить в том районе, именно так величают этих рыб коренные поронайцы, слово «корюшка» даже не употребляется.

– Я считаю, такое местное лингвистическое творчество не вредит русскому языку, а, наоборот, обогащает наш лексикон.

– Согласен, но только не тогда, когда на рынках корюшка нередко фигурирует в ценниках как «малородка».

– Так это уже не творчество, а обычная неграмотность. Проверочное слово, как говорят еще в начальных классах школы, – «рот», а не «род».

– Если суммировать сказанное выше, можно сделать вывод, что для успеха ноябрьской рыбалки важно найти зимовальные ямы, зимовальные скопления рыбы?

– Да, но здесь таится и немалая опасность. Рыба в зимовальных ямах клюет очень активно, ее часто вылавливают в огромных количествах, не оставляя на воспроизводство, что может подорвать популяцию в том или ином водоеме. Особенно это касается так называемой мелочовки, прежде всего ручьевой мальмы, которая, кстати, заканчивает нереститься уже подо льдом. Поэтому, если не хотим остаться без рыбалки, надо бы поумерить аппетиты. Следует иметь в виду, что большинство рек на Сахалине сравнительно короткие и зимовальных скоплений рыбы в них не так уж много, численность кунджи и мальмы не беспредельна.

– А как ограничить рыбацкий азарт? Идет веселая рыбалка, душа поет… Когда рыболов должен услышать свой внутренний голос: «Стоп! Хватит!»?

– Внутреннему голосу помогают новые Правила рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна, принятые в мае 2019 года, в которых установлены суточные нормы вылова рыбы при осуществлении любительского рыболовства. Мы о них уже говорили.

– Я думаю, столь важную информацию было бы полезно повторить.

– Пожалуйста! Эти правила у меня лежат на рабочем столе. Каждый рыболов-любитель в реках и озерах Сахалинской области, а также в море, прилегающем к ее территории, может за сутки добыть: камбалы дальневосточной – 50 штук, наваги – 100, сельди тихоокеанской – 50, корюшки азиатской зубастой – 200, корюшки малоротой морской – 300, корюшки малоротой обыкновенной – 300, гольцов – 30, красноперок – 30.

– На мой взгляд, весьма щедрые нормы, особенно по корюшкам и наваге. Мне, например, вполне достаточно. Единственный вопрос: поскольку ручьевая мальма из рода гольцов, и ее можно поймать только 30 штук?

– Да, правильно!

– Учитывая скромные размеры этих рыбок, кому-то покажется маловато.

– Кому мало, может съездить на рыбалку еще несколько дней и добыть в итоге гораздо больше, не превышая суточной нормы вылова. Кто-то скажет, что это формализм, но нам, любителям рыбалки, пора научиться себя ограничивать. Иначе любить будет нечего.

– Согласен и поддерживаю, в связи с чем хочу задать еще один волнующий многих вопрос. Мы с вами, Виталий Дмитриевич, давно сотрудничаем в областных СМИ, и вы не раз с беспокойством говорили о сахалинском таймене, которого считаете таким же достоянием Сахалина, как его нефть и газ. Что именно вас беспокоит? Давайте заострим на этом внимание наших читателей.

– Вопрос не только злобо­дневный сам по себе, он очень актуален именно в сезоне любительского рыболовства, о котором мы ведем речь. Дело в том, что ноябрьское перволедье – самый опасный период для тайменя-сахалинца. В это время он откармливается, готовясь к зимовке, и потому реагирует на все виды снастей и любые приманки, особенно на блесны в отвес. Не будет преувеличением сказать, что в зимовальных ямах таймень беззащитен перед браконьерством. К примеру, по моим данным, на реке Набиль за одну рыбалку каждый браконьер может поймать до 50 килограммов этой рыбы. Причем вылавливаются преимущественно неполовозрелые и впервые созревающие особи. Такая картина на многих наших реках и озерах. Поэтому стоит ли удивляться, что численность уникального тайменя катастрофически из года в год сокращается.

– И это притом, что добыча краснокнижной рыбы карается серьезной ответственностью вплоть до уголовной?

– Преступника, кем и является браконьер, пугает не строгость наказания, а его неотвратимость, чего у нас нет и в помине.

– Тогда классический вопрос: что делать?

– Ответ не менее классический: лучше охранять зимовальные ямы сахалинского тайменя. Запрет на вылов рыбы, занесенной в Красную книгу РФ, должен быть реально обеспечен государством!

Георгий ЮРГИН.

Кулинарный рецепт от Виталия Никитина

ТУШЕНАЯ ГОРБУША

Берем одну потрошеную горбушу, режем ее поперек на куски шириной примерно 1,5 см.

Наливаем в сковороду 50 г растительного масла. Выкладываем рыбу. На нее – репчатый лук (одну луковицу), 1 среднюю морковку (режем ее кольцами), 3 помидора, 1 красный болгарский перец, 1 столовую ложку томатной пасты. Затем солим (1 чайная ложка соли) и посыпаем сахаром (1 столовая ложка). Наливаем полстакана воды.

Ставим на плиту и тушим 1 час, закрыв плотно крышкой. После сверху посыпаем сыром, измельченным на терке. И тушим еще 5 минут.

Приятного аппетита!