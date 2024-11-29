Набережная Макарова претендует на визитку района

В мае прошлого года во время всероссийского голосования по федеральному проекту макаровчане сделали выбор в пользу набережной на южном берегу реки Макарова. И вот результат: новая зона отдыха у воды обустроена.

Правда, это лишь первый этап, благоустроено 7200 квадратных метров территории. А весь участок берега, выделенный на эти цели, имеет площадь 17600 «квадратов». Так что есть где развернуться на следующих этапах!

Главный архитектор района Анна Алексейчук поделилась с журналистом «Советского Сахалина» своими соображениями:

– По большому счёту, масштабная работа только начинается. Сейчас здесь можно видеть новую лыжероллерную трассу, дорожки, выложенные тротуарной плиткой, декоративные скамейки, а также перголу (разновидность беседки) в форме лодки. Здесь под навесом, защищающим от осадков, желающие могут покачаться на качелях или побоксировать, для чего надёжно подвешена большая боксёрская груша.

Особенно понравилась новая зона отдыха детворе: ведь здесь установлены несколько резиновых батутов для безопасного прыгания. А ещё есть наше ноухау – гамаки в виде прочных металлических каркасов, обтянутых сетью. На них можно расслабиться после активного отдыха!

На участке установлено несколько красиво оформленных опор уличного освещения, так что в тёмное время суток здесь светло.

Строители постарались как можно бережнее отнестись к имеющимся зелёным насаждениям. Берёзовая рощица приобрела культурный, ухоженный вид. К сожалению, на этом этапе не удалось реализовать идею с созданием спуска для маломобильных групп населения и лестницы на южном берегу реки Макарова для доступа к морю, это дело будущего, – говорит Анна Алексейчук. – Для продолжения благоустроительных работ на участке нужно выполнить большую работу по ремонту имеющейся системы берегоукрепления.

Начало положено. Живописный берег, хорошо видимый при въезде в город с северного направления, всё больше начинает походить на визитную карточку Макарова!

Николай ПИТЕРСКИЙ.