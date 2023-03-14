Начальник сахалинского следственного изолятора подозревается в даче взятки коллеге по службе

По версии следствия, в феврале нынешнего года подозреваемый передал руководителю учреждения взятку в сумме 50 000 рублей. За незаконное предоставление длительных свиданий, получения передач с продуктами питания и личными вещами сверх установленных норм, а также общее покровительство и помощь в получении условно-досрочного освобождения своему знакомому. В этот момент гражданин отбывал наказание в одном из исправительных учреждений области.

Уголовное дело возбуждено по материалам, предоставленным УФСБ России по Сахалинской области. В настоящее время органами следствия проверяется причастность к совершению данного преступления иных лиц, у которых в ходе проведения обысков были обнаружены и изъяты запрещенные предметы, боеприпасы и денежные средства в валюте в крупном размере, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.