Начальник УМВД России по Сахалинской области Арсен Исагулов покидает пост в связи с выходом на пенсию

Генерал-майор полиции занимал эту должность с 2019 года.
Здесь, на Сахалине, где он родился 57 лет назад, ему было присвоено специальное звание генерал-майора полиции.
До назначения в островной регион Арсен Григорьевич служил в Хабаровске – возглавлял полицию Хабаровска и Хабаровского края. За безупречную 30-летнюю службу на Дальнем Востоке награждён государственными и ведомственными наградами.
Журналистам работалось с генералом легко. Он был всегда доступен, отвечал на острые вопросы и подключался к решению проблем конкретных людей, за что ему большая благодарность от журналистского сообщества.
