Началось проектирование нового морского грузового порта на восточном побережье Сахалина

Многофункциональный портовый комплекс в заливе Терпения Охотского моря будет спроектирован в окрестностях села Новое Макаровского района – в относительной близости к шельфовым проектам Сахалина. Такое расположение позволит обеспечить минимальное время транспортировки грузов. Предприятие будет осуществлять перевалку, обработку и хранение нефти, газового конденсата и других природных ресурсов, а также оказывать услуги портовой базы снабжения и бункеровки для обеспечения бесперебойной работы сахалинских нефтегазовых месторождений. Новый комплекс сможет обслуживать суда с полной грузоподъемностью до 80 тысяч тонн, позволит создать 450 высококвалифицированных рабочих мест и станет одним из ключевых предприятий для развития несырьевого сектора экономики.

– Этот проект является стратегически значимым для Сахалинской области и Дальнего Востока в целом. Для жителей островного региона появятся новые рабочие места с достойной заработной платой. Новое предприятие в центральной части Сахалина даст импульс для экономического роста в районах и дополнительные налоговые поступления в областной бюджет, – отметил Валерий Лимаренко.

Уже заключен договор на проведение инженерных изысканий с главным проектировщиком – компанией ООО «Транспортные проекты и инвестиции», которая работает в консорциуме с крупнейшим и одним из старейших в Европе нидерландским инжиниринговым холдингом Виттевеен+Бос (Witteveen+Bos).

Подписано концессионное соглашение между Росморречфлотом и инвестором проекта – ООО «Многофункциональный грузовой район».

– Отставаний по проекту на сегодняшний день нет. Начать строительство порта планируется в следующем году. Вводиться терминалы будут поэтапно, полностью реализовать проект планируется к 2027 году, – рассказал заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства области Максим Жоголев.

Общий объем инвестиций в проект составит 35 млрд рублей. Из федерального бюджета на обустройство инфраструктуры будет выделено 3,96 млрд рублей. Первый транш финансирования в размере 2,25 млрд рублей предоставит Газпромбанк. Старта строительства глубоководного комплекса на границе Поронайского и Макаровского районов добился губернатор Валерий Лимаренко. Глава региона на всех этапах оказал содействие инвестору, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Новый морской грузовой порт призван обеспечить эффективное торгово-экономическое сотрудничество со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Проект включен в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры Российской Федерации.