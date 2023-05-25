Начать с нуля или продолжить начатое? Смирныховцы определяют судьбу трех абсолютно разных по содержанию, но одинаково важных по социальной значимости проектов благоустройства

Сквер, он же путеводитель

В селе Рощино, на пустыре неподалеку от бывшего японского полицейского поста, предлагается создать новый объект. Это, по замыслу инициаторов, должен быть благоустроенный сквер, который призван дать посетителям, в том числе многочисленным туристам, целостное представление о событиях 1945 года по освобождению Южного Сахалина от японских милитаристов.

Вид площадки, отведенной под сквер «По следам боевой славы», в Рощино зимой.

По словам вице-мэра района Анны Сафиной, в сквере обустроят прогулочные зоны, установят информационные стенды, а также памятные плиты с барельефами, над которыми сейчас работают художники. Предстоит укрепить насыпь, организовать освещение, реставрировать два японских блокгауза, установить скамейки и урны, выполнить работы по озеленению.

Проект сквера «По следам боевой славы» в селе Рощино.

Смирныховский район привлекает внимание многих туристов, интересующихся военной историей. Сквер может стать для них своеобразным путеводителем по другим интересным объектам.

Что за парк без танцплощадки?!

Парк «Мир» в районном центре ведет свою историю с середины 1990-х. Раньше на этой территории площадью 2,3 гектара располагался военный госпиталь. По большому счету, его благоустройством местные власти начали заниматься с 2014 года.

Так выглядел парк «Мир» в Смирных весной.

Смирныховцы любят свой парк и предлагают немало интересных идей, подсказывают новые направления его развития. На этот раз предлагается создать танцевальную площадку, сценический комплекс, обустроить пешеходные дорожки к ним и установить новые малые архитектурные формы.

Парк «Мир» в Смирных станет привлекательным и нескучным.

Между прочим, в парке чуть ли не каждые выходные проходят различные культурные мероприятия, привлекающие множество зрителей и участников. Место оживленное и набирающее популярность.

И обязательно крылатые качели!

В селе Буюклы два года назад районные власти провели капитальный ремонт Дома культуры. Но есть проблема: требуется благоустроить территорию перед ним. Ею не занимались, почитай, с момента создания очага культуры.

Возле красивого Дома культуры в Буюклы сегодня совсем некрасиво.

Между тем площадь позволяет создать полноценную детскую игровую площадку с инфраструктурой. То, чего как раз и не хватает, судя по обращениям жителей села. Что будет сделано? Часть территории заасфальтируют. Заработает уличное освещение.

Парк «Мир» в Смирных станет привлекательным и нескучным.

Сама детская площадка будет оснащена травмобезопасным покрытием, уложенным на песчаное основание. Предусмотрены резиновый бордюр и декоративное ограждение. Детворе будут интересны игровые комплексы, качели, качалки-балансиры, карусели. А пока ребятня будет играть на свежем воздухе, родители могут отдохнуть, сидя на удобных лавочках. Возле них установят аккуратные урны для сбора мелкого мусора.

Владимир ЯРОСЛАВЦЕВ.

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА