Начать с нуля или продолжить начатое? Смирныховцы определяют судьбу трех абсолютно разных по содержанию, но одинаково важных по социальной значимости проектов благоустройства

Сквер, он же путеводитель

В селе Рощино, на пустыре неподалеку от бывшего японского полицейского поста, предлагается создать новый объект. Это, по замыслу инициаторов, должен быть благоустроенный сквер, который призван дать посетителям, в том числе многочисленным туристам, целостное представление о событиях 1945 года по освобождению Южного Сахалина от японских милитаристов.

По словам вице-мэра района Анны Сафиной, в сквере обустроят прогулочные зоны, установят информационные стенды, а также памятные плиты с барельефами, над которыми сейчас работают художники. Предстоит укрепить насыпь, организовать освещение, реставрировать два японских блокгауза, установить скамейки и урны, выполнить работы по озеленению.

Смирныховский район привлекает внимание многих туристов, интересующихся военной историей. Сквер может стать для них своеобразным путеводителем по другим интересным объектам.

Что за парк без танцплощадки?!

Парк «Мир» в районном центре ведет свою историю с середины 1990-х. Раньше на этой территории площадью 2,3 гектара располагался военный госпиталь. По большому счету, его благоустройством местные власти начали заниматься с 2014 года.

Смирныховцы любят свой парк и предлагают немало интересных идей, подсказывают новые направления его развития. На этот раз предлагается создать танцевальную площадку, сценический комплекс, обустроить пешеходные дорожки к ним и установить новые малые архитектурные формы.

Между прочим, в парке чуть ли не каждые выходные проходят различные культурные мероприятия, привлекающие множество зрителей и участников. Место оживленное и набирающее популярность.

И обязательно крылатые качели!

В селе Буюклы два года назад районные власти провели капитальный ремонт Дома культуры. Но есть проблема: требуется благоустроить территорию перед ним. Ею не занимались, почитай, с момента создания очага культуры.

Между тем площадь позволяет создать полноценную детскую игровую площадку с инфраструктурой. То, чего как раз и не хватает, судя по обращениям жителей села. Что будет сделано? Часть территории заасфальтируют. Заработает уличное освещение.

Сама детская площадка будет оснащена травмобезопасным покрытием, уложенным на песчаное основание. Предусмотрены резиновый бордюр и декоративное ограждение. Детворе будут интересны игровые комплексы, качели, качалки-балансиры, карусели. А пока ребятня будет играть на свежем воздухе, родители могут отдохнуть, сидя на удобных лавочках. Возле них установят аккуратные урны для сбора мелкого мусора.

Владимир ЯРОСЛАВЦЕВ.