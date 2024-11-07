Национальный проект «Жильё и городская среда» творит чудеса в Сахалинской области

Теперь можно с твёрдой уверенностью сказать: инициатива сверху попала в самую десятку, получила продолжение и развитие, а главное, нашла самый живой отклик у людей по всей стране и в островном регионе в частности. Это про федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда». За семь лет с момента его запуска проведена колоссальная работа, заметно похорошели города и сёла, добавилось комфорта. Многочисленные проекты благоустройства осуществляются при прямом участии самих жителей. Не обойдены вниманием ни стар, ни млад, учитываются пожелания и предложения поклонников спорта и здорового образа жизни, маломобильных граждан.

В деловой программе Восточного экономического форума «Дальний Восток-2030» во Владивостоке теме «Формирование комфортной городской среды в муниципальных образованиях: векторы развития» была посвящена сессия. Представители органов исполнительной власти федерального и регионального уровня, госкорпорации развития ВЭБ.РФ, финансового института развития в жилищной сфере России АО «ДОМ.РФ» делились своими наработками и предложениями. Сахалинскую область представлял председатель регионального правительства Алексей Белик. Побывала на этой сессии и главный редактор газеты «Советский Сахалин» Татьяна Вышковская.

Разговор получился живым и весьма продуктивным. Практически каждый дальневосточный регион выработал собственные подходы к решению поставленных президентом задач. У каждого есть свои рецепты и копилка бесценного опыта.

Глава сахалинского правительства Алексей Белик, к примеру, предложил коллегам изучить сахалинский опыт по созданию научных детских площадок в городах. Практика показала, что и детвора, и родители с удовольствием в игровой форме получают и закрепляют в памяти знания по таким школьным предметам, как химия, физика, и другим. А в качестве примера удачного объединения усилий органов власти и бизнеса привёл такой факт.

В Южно-Сахалинске создаётся необычная пешеходная зона – променад на проспекте Мира. Бизнес активно откликнулся на эту идею мэрии областного центра, сразу шесть участников подключились к реализации. С другими проектами так же. С учётом пожеланий жителей разрабатываются проекты решений, которые передаются бизнесу в работу. Один из участников этого бизнес-симбиоза выступает заказчиком проекта. Так это работает.

Мэр Владивостока Константин Шестаков эмоционально и образно выразил общее мнение о вовлечении самих жителей в создание комфортной городской среды:

– Как вы думаете, где сейчас развивается самая нешуточная битва в рамках национального проекта? В домашних чатах! Люди за свои скверы бьются просто! Подсчитывают, кто кого на 100 голосов опередил! Если мы сделаем акцент не на глобальных проектах, а на таких вот скверах, парках, вовлечение жителей в этот процесс будет просто фантастическим.

Модератор сессии, директор центра геодемографии и пространственного развития МГУ Александр Панин привёл любопытный факт из истории: русский географ, ботаник, статистик, экономист, путешественник, государственный и общественный деятель Пётр Семёнов-Тян-Шанский, когда описывал городскую экономику, использовал термин бойкость места. Сейчас это называется валовым городским продуктом.

– Когда мы формируем благоустроительные проекты высокого качества, мы действительно создаём бойкие места. И всем становится ясно, что мы сделали и к чему идём, – сказал Александр Панин.

В Сахалинской области с созданием бойких мест всё в порядке. По свежим данным регионального министерства ЖКХ, по национальному проекту «Жильё и городская среда» на Сахалине и Курильских островах за пять лет было благоустроено 160 общественных территорий, причём 25 из них в 2023 году.

В Томари жители сделали свой выбор в пользу благоустройства набережной у моря. Строители-подрядчики обустроили качественное покрытие и смонтировали деревянный настил. А ещё уложили тактильную плитку, наладили освещение и систему видеонаблюдения, оборудовали парковку. Дополняют картину зелёная зона с кустарниками и цветами, урны, лавочки и беседки. Здесь же разместились спортивная площадка и неподалёку яркая конструкция с названием города и символикой.

В Южно-Курильске многое сделано для благоустройства парка Победы: проведены земляные и планировочные работы, обустроены покрытия пешеходных зон и проездов, установлены бордюры, выполнено озеленение.

В Тымовском основательно обновили общественное пространство у мемориала памяти воинов-тымовчан. Здесь теперь установлены бордюры и тротуары с тактильной плиткой, действует уличное освещение. Изрядно потрудились специалисты ландшафтного дизайна и озеленители…

В общем с начала нынешнего года реализовано 14 проектов благоустройства из 21, на очереди – сдача объектов в Ногликском, Поронайском районах и областном центре. Министр ЖКХ области Наталия Куприна подчеркнула, что на достигнутом никто не останавливается и в следующем году запланирована большая работа.

Сергей ВЛАДИМИРОВ.

К слову

На сайте https://индекс-городов.рф/#/ каждый может узнать, какой индекс качества городской среды присвоен по линии минстроя России тому или иному городу. Приводится интерактивная карта России, на которой зелёными точками указаны адреса высокого качества, а синими – не очень. В островном регионе по итогам прошлого года лишь две синие точки – Оха и Углегорск. Остальное – «зелень». Причём, судя по количеству выставленных баллов, лидирует Долинск (218 баллов), у Томари – 214, Невельска и Курильска – по 206, Южно-Сахалинска – 203 балла. Для сравнения: Владивосток получил 217 баллов, Хабаровск – 219.