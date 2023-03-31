Над номером работали. Так нейросеть видит сотрудников «Советского Сахалина»

Главный редактор Татьяна Вышковская.

 

 

Ответственный секретарь Вячеслав Жердев.
Зам. главного редактора Анна Алёшина.
Специальный корреспондент Людмила Степанец.
Специальный корреспондент Николай Шелепов.
Корреспондент Евгений Аверин.
Корреспондент Ярослав Сафонов.
Корреспондент Дарина Деревягина.
Корреспондент Наталья Котляревская.
Дизайнер Николай Башмаков.
Оператор компьютерной верстки Татьяна Пономаренко.
Старший корректор Валентина Зайцева.
Корректор Елена Злобина.
Технический секретарь Татьяна Аверкина.

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