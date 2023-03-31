Над номером работали. Так нейросеть видит сотрудников «Советского Сахалина»

Об авиакатастрофе, произошедшей в феврале в районе областного центра, «Советский Сахалин» уже писал.
Вертолет «Robinson R44» с пилотом и супругами из Хабаровска на борту выполнял полет к пику Чехова и… разбился на...
Включены в сборную команду
В Комсомольске-на-Амуре прошло первенство Дальневосточного федерального округа по греко-римской борьбе среди юношей до 16 лет.
Состязания в спорткомплексе «Орлан» собрали свыше 100...
Любительские соревнования по сноуборд-фристайлу в формате джем-сессий «CLASH OF SLASH» пройдут в Южно-Сахалинске 25 марта.
Продемонстрировать свои навыки фристайла на горе Парковой (Городуха) смогут все...