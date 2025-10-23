Над Сахалином продолжается перелет лебедей на юг. Возвращайтесь поскорее, пернатые марафонцы!

Недавно довелось наблюдать такую картину: в темное время суток буквально впритирку к поверхности земли летела небольшая стая лебедей, десятка полтора птиц.

В это время была низкая облачность, взлететь пернатым над облаками – означало бы потерять из виду земные ориентиры. Как объяснил наш постоянный консультант биолог-охотовед Андрей Здориков, перелетные птицы вечером выстраивают свой маршрут с привязкой к освещенным наземным объектам – жилым массивам, автомагистралям… В окрестностях Южно-Сахалинска птичьи стаи движутся, как правило, с севера на юг вдоль Сусунайской долины.

В наших краях осенью к местам зимовки летят два вида лебедей: малый тундровый и лебедь-кликун. Первый проводил теплое время и гнездился в тундровой зоне на Чукотке, в Восточной Сибири, в Якутии. Кликун находился там же, но в лесотундровой зоне.

Обычно малый тундровый лебедь с наступлением холодов отправляется на юг раньше кликуна. Их маршруты хорошо известны орнитологам: птицы по азиатско-тихоокеанскому воздушному пути направляются в теплые края: в Японию и Южную Корею.

Лебеди – отличные летуны, входят в десятку лучших «дальнобойщиков» мира. Например, расстояние от Анадыря на Чукотке до японского порта Отару на острове Хоккайдо по прямой – без малого 3,8 тыс. километров, а дистанция от Якутска до столицы Южной Кореи Сеула — почти 2,8 тыс. километров. Такие дистанции кликунам вполне по плечу, ученые утверждают, что лебедь-кликун может осилить и 7 – 8 тыс. километров.

Конечно, этим птицам далеко до абсолютного рекордсмена — полярной крачки — которая дважды в год мигрирует с одного полюса планеты на другой, и за год таким образом «наматывает» 80 — 90 тыс. километров, но тоже внушительно.

В полете малых тундровых лебедей можно отличить по несмолкаемой перекличке. Кликуны не так говорливы, их перекличка чем-то похожа на лай собак вдалеке. Основной лебединый перелет осенью продолжается до начала ноября. Впрочем, отдельных птиц прежде встречали и в третьей декаде ноября, и в самом начале декабря. А на Южных Курилах лебеди могут и остаться на зимовку. Птицам для этого важно наличие открытой воды, где можно добывать корм. Обычно такие места находятся с океанической стороны Курильской гряды.

Самых первых лебедей-разведчиков в нынешнем году на Сахалине видели в начале марта. Это был табунок из восьми кликунов в Корсаковском районе, в окрестностях Тунайчи. Рыбачившие на льду озера люди, увидев этих вестников весны, тогда побросали свои снасти и радостно махали им руками. Птицы прилетели с Хоккайдо, чтобы разведать ледовую обстановку на сахалинских водоемах. К тому моменту озера еще были скованы льдом.

Обычно массовый весенний перелет начинается позже, в середине, а то и в конце марта, тогда бухта Лососей на юге острова буквально «забита» белоснежными птицами. Кликуны весной прилетают на Сахалин пораньше малых тундровых лебедей.

Владимир СЛАВИН.

