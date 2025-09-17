«Надежда» помнит о Витусе. Сахалин значится на карте уникальной морской экспедиции «Берегиня-2025»

Этот снимок в редакцию прислал наш внештатный корреспондент Александр Никитин с припиской: «А в Корсакове обосновалась «Надежда». И чего это она там нашла?».

Мы, было, подумали: не современный ли капитан Грей приплыл за корсаковской Ассоль? Быть может, он отправился на поиск алого шёлка для парусов? Но история оказалась не менее романтичная: из бухты Золотой Рог до сахалинских берегов добралось приписанное к порту Владивосток учебно-парусное судно «Надежда».

Участвуя в акции «Берегиня-2025», фрегат следует по маршруту Владивосток – Сахалин – Камчатка – Командорские острова – Камчатка – Сахалин – Владивосток. Причём на восемь дней приглашает на борт любителей путешествий под парусами. И повод для этого знаковый – 300-летие первой Камчатской экспедиции Витуса Беринга. А поскольку дальневосточные моря, кроме Беринга, бороздили ещё Иван Крузенштерн и Геннадий Невельской, то парусник отчасти повторит и их пути-дороги.

Организаторы морского путешествия, похоже, знают, как для гостей на борту самого скоростного трёхмачтового корабля Дальнего Востока проводить иммерсивные экскурсии – с погружением в историю и различные события. Вот и на «Надежде» предусмотрены своего рода мастер-классы по постановке парусов, управлению 100-метровым фрегатом, азам навигации и астрономии, чтению морских карт…Можно будет подняться на мачты, чтобы полюбоваться морскими далями, и даже отстоять вахту у штурвала… Ну как вам такая экзотика?

Эх, жаль, поздновато мы узнали об уникальном путешествии, не то бы отрядили на борт «Надежды» отважного журналиста-романтика из «Советского Сахалина»! Тем более, что потомок Витуса Беринга – наш коллега, известный и уважаемый в журналистском сообществе страны – Владимир Касютин, секретарь Союза журналистов России.

Но в любом случае нам было интересно узнать, что Русское географическое общество практикует новый формат «умных приключений в уникальных местах и обстоятельствах».

В будущем году построенный на Гданьских судоверфях Польши парусник отметит своё 35-летие. За эти годы морскую практику на нём прошли тысячи курсантов. А сейчас и все желающие могут поучаствовать в экспедиции «Берегиня-2025». Одноимённый проект инициировали «Росморпорт», МГУ им. адмирала Г. И. Невельского и морской клуб «Под парусами».

Завтра фрегат возьмёт курс на Камчатку.

Людмила Степанец.